آغاز به کار نمایشگاههای بهاره از امروز/عرضه مستقیم کالاهای اساسی

قاسم نوده فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز به کار نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا از امروز در تهران خبرداد و گفت: عرضه مستقیم کالا از امروز در حکیمیه تهرانپارس، پارک ارم، فرهنگسرای خاوران، بوستان ولایت، پارک ارم و ورزشگاه تختی آغاز به کار می‌کند.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: در این نمایشگاهها، در مجموع 3500 غرفه برای عرضه کالا پیش‌بینی شده که در آن، عرضه مستقیم کیف، کفش، پوشاک، آجیل و خشکبار، مواد غذایی و پروتئینی، شوینده‌ها، شیرینی و شکلات و نیز سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم توزیع می‌شود.

وی تصریح کرد: این نمایشگاهها از امروز به مدت ده روز از ساعت ده صبح تا 10 شب آماده ارایه کالا به مردم خواهند بود و در آن، تخفیف 10 تا 30 درصدی در نظر گرفته شده است.

فراهانی گفت: هدف از این عرضه مستقیم کالا، تامین مایحتاج مورد نیاز مردم، کنترل قیمتها در ایام پایانی سال و سهولت دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز خود با تخفیف‌های ویژه است.

به گفته وی، غرفی در این نمایشگاهها برای عرضه مستقیم کالاهای اساسی از جمله روغن، برنج، شکر، گوشت و مرغ در نظر گرفته شده است.