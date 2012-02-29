نمایندگان دارای روحیه حق طلبی باشند/لزوم ولایتمداری کاندیداها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان شب سه شنبه در جمع مردم ماهان گفت: مردم باید در انتخاب نماینده مورد نظر خود کمال دقت را به کار گیرند تا نماینده ای اصلح را وارد مجلس کنند.

وی بر لزوم ولایتمداری کاندیداها تاکید کرد و افزود: نمایندگان باید دارای روحیه حق طلبی باشند و در همه شرایط به انقلاب و رهبری وفادار بمانند.

وی با اشاره به شخصیت شهید مدرس افزود: نمایندگان باید مانند این بزرگوار از بیان حرف حق هراسی نداشته باشند.

حجت السلام پناهیان با بیان اینکه جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان هر دو پیرو رهبری هستند گفت: رقابت این دو گروه سیاسی باعث پویایی جامعه می شود.

وی گفت: علمای بزرگی در راس این دو جبهه قرار دارند و رقابت آنها با هم باعث رشد سیاسی می شود و بسیار ارزشمند است.

حجت الاسلام پناهیان با اشاره به اینکه شور انتخاباتی ایران اسلامی را در برگرفته است گفت: مردم در این انتخابات نقش مهمی بر عهده دارند.

وی ملت ایران را داوران انتخابات خواند و افزود: شیعه تنها باید در تمام امور رضایت خداوند را مد نظر قرار دهد.