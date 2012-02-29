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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

کریم زاده:

فرهنگیان در انتخابات حضور حداکثری و حماسی خواهند داشت.

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: فرهنگیان استان مرکزی در انتخابات 12 اسفند مجلس شورای اسلامی حضوری حداکثری و حماسی خواهند داشت.

سیف الله کریم زاده صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهردر اراک با اعلام حضور حداکثری قشر فرهنگی استان افزود: قشر فرهنگیان در جامعه نقش آگاهی دهنده و هدایت کننده را ایفا می کنند وهمانگونه که تاکنون در عرصه های مختلف، حضور گسترده ای داشته اند، در انتخابات 12 اسفند همانند سایر انتخابات برگزار شده با تلاش و حضورخود بار دیگر باعث افتخار خواهند شد.

وی هم چنین بیان کرد: این قشر همانگونه که تاکنون نقش خود را در آگاهی دادن به سایر اقشار جامعه برعهده داشته است با حضور گسترده خود مهر تاییدی بر همه آموزه های پیشین خود خواهند داشت.

کریم زاده  با اشاره به اینکه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حساسیت ویژه ای برخوردار است، تاکید کرد: دشمنان ایران و انقلاب اسلامی با حضور گسترده ای که همه اقشار جامعه در این انتخابات خواهند داشت با شکست مواجه می شوند و ایرانیان بار دیگر اقتدار خود را به منحصه ظهور می رسانند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی افزود: حضوری گسترده تر از عرصه های قبل در این انتخابات وظیفه و تکلیف عمومی است.

وی تاکید کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی به پیشرفتها و موفقیتهای بسیار بزرگی دست یافته ایم که این امر موجب نگرانی و خشم دشمنان شده و همت و تلاش بیش از پیش جوانان را برای فتح قله های علم و دانش می طلبد.

کد مطلب 1546905

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