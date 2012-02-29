به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پهلوانی زورخانه‎ای، کمیته انضباطی این فدراسیون به منظور بررسی پرنده خاطیان ورزش ملی کشور تشکیل جلسه داد و احکام خود را به این شرح صادر کرد:

* محمد جواد نگارستانی به مدت 6 ماه از حضور در تمام میادین و اماکن ورزش پهلوانی و زورخانه‎ای تحت هر عنوانی محروم شد.

* علیرضا احمد سرشت به مدت 6 ماه از حضور در تمام میادین و اماکن ورزش پهلوانی و زورخانه‎ای تحت هر عنوانی محروم شد.

* رضا محمودی به مدت 2 سال از حضور در تمام میادین و اماکن ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای تحت هر عنوان محروم شد.

* حمید فتحعلی‌پور به مدت 6 ماه از حضور در تمام میادین و اماکن ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای تحت هر عنوانی محروم شد.

همچنین پس از رسیدگی به اعتراض محمد مهدی نگارستانی نسبت به رای صادر شده مبنی بر محرومیت سه ماهه تعلیقی پس از تغییرحکم ، به استناد به بند 2 ماده 8 آئین نامه انضباطی به تذکر کتبی و درج در پرونده تنبیه شد.

احکام صادر شده از سوی کمیته انضباطی فدراسیون پهلوانی و زورخانه‎ای از هفتم اسفندماه سال جاری اجر می‎شود.