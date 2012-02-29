به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پهلوانی زورخانهای، کمیته انضباطی این فدراسیون به منظور بررسی پرنده خاطیان ورزش ملی کشور تشکیل جلسه داد و احکام خود را به این شرح صادر کرد:
* محمد جواد نگارستانی به مدت 6 ماه از حضور در تمام میادین و اماکن ورزش پهلوانی و زورخانهای تحت هر عنوانی محروم شد.
* علیرضا احمد سرشت به مدت 6 ماه از حضور در تمام میادین و اماکن ورزش پهلوانی و زورخانهای تحت هر عنوانی محروم شد.
* رضا محمودی به مدت 2 سال از حضور در تمام میادین و اماکن ورزش پهلوانی و زورخانهای تحت هر عنوان محروم شد.
* حمید فتحعلیپور به مدت 6 ماه از حضور در تمام میادین و اماکن ورزش پهلوانی و زورخانهای تحت هر عنوانی محروم شد.
همچنین پس از رسیدگی به اعتراض محمد مهدی نگارستانی نسبت به رای صادر شده مبنی بر محرومیت سه ماهه تعلیقی پس از تغییرحکم ، به استناد به بند 2 ماده 8 آئین نامه انضباطی به تذکر کتبی و درج در پرونده تنبیه شد.
احکام صادر شده از سوی کمیته انضباطی فدراسیون پهلوانی و زورخانهای از هفتم اسفندماه سال جاری اجر میشود.
فعالیت ورزشی در خارج از کشور، رعایت نشدن ضوابط و مقررات حضور به عنوان داور و مربی در مسابقات بینالمللی بدون دریافت مجوز از فدراسیون پهلوانی و زورخانهای ایران و شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان موضوع تخلفات این افراد محروم شده است.
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