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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

احکام خاطیان مسابقات جهانی پهلوانی و زورخانه‎ای اعلام شد

احکام خاطیان مسابقات جهانی پهلوانی و زورخانه‎ای اعلام شد

کمیته انضباطی فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای احکام مربوط به متخلفان حاضر در مسابقات جهانی بلاروس را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پهلوانی زورخانه‎ای، کمیته انضباطی این فدراسیون به منظور بررسی پرنده خاطیان ورزش ملی کشور تشکیل جلسه داد و احکام خود را به این شرح صادر کرد:

* محمد جواد نگارستانی  به مدت 6 ماه از حضور در تمام میادین و اماکن ورزش پهلوانی و زورخانه‎ای تحت هر عنوانی محروم شد.
 
* علیرضا احمد سرشت به مدت 6 ماه از حضور در تمام میادین و اماکن ورزش پهلوانی و زورخانه‎ای تحت هر عنوانی محروم شد.
 
* رضا محمودی به مدت 2 سال از حضور در تمام میادین و اماکن ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای تحت هر عنوان محروم شد.
 
* حمید فتحعلی‌پور به مدت 6 ماه از حضور در تمام میادین و اماکن ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای تحت هر عنوانی محروم شد.
 
همچنین پس از رسیدگی به اعتراض محمد مهدی نگارستانی نسبت به رای صادر شده مبنی بر محرومیت سه ماهه تعلیقی پس از تغییرحکم ، به استناد به بند 2 ماده 8 آئین نامه انضباطی به تذکر کتبی و درج در پرونده تنبیه شد.
 
احکام صادر شده از سوی کمیته انضباطی فدراسیون پهلوانی و زورخانه‎ای از هفتم اسفندماه سال جاری اجر می‎شود.
 
فعالیت ورزشی در خارج از کشور، رعایت نشدن ضوابط و مقررات حضور به عنوان داور و مربی در مسابقات بین‌المللی بدون دریافت مجوز از فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای ایران و شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان موضوع تخلفات این افراد محروم شده است.
کد مطلب 1546906

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