سایپا شمال قائم شهر فرصت جبران رقابتهای لیگ را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که شامگاه سه شنبه در زمین فوتبال شهید وطنی قائم شهر برگزار شد، شاگردان ساموئل دارابینیان با نتیجه دو بر یک مغلوب استیل آذین سمنان شدند.

گل نخست این مسابقه در دقیقه 20 توسط مرتضی ملاییان به ثمر رسید تا روز سخت و دشوار قائم شهر زودتر از آن چه تصور آن را می کردند آغاز شود

شاگردان فراز کمالوند که برای جدا شدن از قعر جدول رده بندی احتیاج فراوانی به برتری در این مسابقه داشتند، اشتیاق بیشتری برای پیروزی در این دیدار از خود نشان داده و موفق شدند برتری خود در نیمه اول را حفظ کنند.

نیمه دوما گر چه با حملات فراوان بازیکنان تیم سایپا شمال آغاز شد، اما باز در دقیقه 75 تیم استیل آذین با گل به خودی مدافع تیم میزبان به گل دوم رسید.

پس از دریافت این گل، بازیکنان تیم سایپا شمال از حملات فراوان خود در دقیقه 80 توسط هادی ریاحی به گل رسیدند اما این گل تاثیری در شکست تیم میزبان نداشت و این تیم شکست خانگی مقابل استیل آذین را پذیرفت

تیم فوتبال سایپا شمال قائم شهر در پایان هفته بیست و یکم دسته اول فوتبال کشور با 30 امتیاز همچنان در رده چهارم جدول رده بندی این رقابتها باقی ماند.