انتخابات فرصتی برای درخشش بین الملی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رحمانی صبح چهارشنبه در جمع دانشجویان افزود: انتخابات یک رزمایش بزرگ سیاسی است که مردم در آن با همفکری و هم‎اندیشی می‎توانند لایق‎ترین اشخاص را راهی مجلس نهم کنند.

وی اظهار داشت: شور و نشاطی که در مردم وجود دارد زمانی به انگیزه و انرژی بیشتری تبدیل خواهد شد که آنها در این انتخابات به هدفی که می‎خواهند برسند.

رحمانی ابراز داشت: انتخاب کاندیدا اصلح را نمی‎توان با خط‎کش اندازه گرفت و ما نیز هیچ‎گاه کاندیدای خوب‎مطلق یا بد‎مطلق نداریم. کاندیداهایی که تایید شده‎اند همه آنها، حداقل شرایط را دارند اما اینکه کدام یک از آنها می‎تواند در صحن مجلس به بهترین شکل عمل کند چیزی است که باید در آن دقت شود.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی گرگان اذعان داشت: نماینده مجلس باید بتواند در برابر استکبار جهانی و تهاجمات فرهنگی بایستد و استقلال خود را در قانونگذاری حفظ کند همچنین تخصص لازم را در لوایح و طرحهای مختلفی که قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود داشته باشد چراکه مسئولیت خطیری از سوی مردم به دوش او گذاشته شده است.

رحمانی عنوان کرد: خوشبختانه امروز درک جامعه بالا رفته و تلاش و تفکر مردم انرژی‎دهنده و پیش‎برنده حرکت انتخابات است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی گرگان اضافه کرد: صحنه انتخابات همانند مسابقه‎ای بین تیم‎های مختلف باشگاهی است که هواداران و افرادی که برنامه می‎دهند نباید بعد از خاتمه یافتن این رقابت فراموش کنند که یک مسابقه بین‎المللی فراروی‎شان است بنابراین عملکردها باید به گونه‎ای باشد که سبب وفاق ملی شود و اقتدار و عظمت انقلاب اسلامی را به رخ بکشد.

رحمانی اظهار داشت: در انتخابات، هدف هر قدر هم مقدس باشد نمی‎تواند وسیله را توجیه کند بلکه باید از روشها و شیوه های برگرفته از تعالیم اسلام استناد شود، لذا کاندیداها اگر تشخیص می‎دهند رفتن آنها به مجلس، موثراست و از توان لازم برخوردارند باید وارد عرصه شوند در این صورت است که هیچ خدشه‎ای متوجه نظام نخواهد بود.