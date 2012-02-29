انتخابات فرصتی برای درخشش بین الملی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رحمانی صبح چهارشنبه در جمع دانشجویان افزود: انتخابات یک رزمایش بزرگ سیاسی است که مردم در آن با همفکری و هماندیشی میتوانند لایقترین اشخاص را راهی مجلس نهم کنند.
وی اظهار داشت: شور و نشاطی که در مردم وجود دارد زمانی به انگیزه و انرژی بیشتری تبدیل خواهد شد که آنها در این انتخابات به هدفی که میخواهند برسند.
رحمانی ابراز داشت: انتخاب کاندیدا اصلح را نمیتوان با خطکش اندازه گرفت و ما نیز هیچگاه کاندیدای خوبمطلق یا بدمطلق نداریم. کاندیداهایی که تایید شدهاند همه آنها، حداقل شرایط را دارند اما اینکه کدام یک از آنها میتواند در صحن مجلس به بهترین شکل عمل کند چیزی است که باید در آن دقت شود.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی گرگان اذعان داشت: نماینده مجلس باید بتواند در برابر استکبار جهانی و تهاجمات فرهنگی بایستد و استقلال خود را در قانونگذاری حفظ کند همچنین تخصص لازم را در لوایح و طرحهای مختلفی که قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود داشته باشد چراکه مسئولیت خطیری از سوی مردم به دوش او گذاشته شده است.
رحمانی عنوان کرد: خوشبختانه امروز درک جامعه بالا رفته و تلاش و تفکر مردم انرژیدهنده و پیشبرنده حرکت انتخابات است.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی گرگان اضافه کرد: صحنه انتخابات همانند مسابقهای بین تیمهای مختلف باشگاهی است که هواداران و افرادی که برنامه میدهند نباید بعد از خاتمه یافتن این رقابت فراموش کنند که یک مسابقه بینالمللی فرارویشان است بنابراین عملکردها باید به گونهای باشد که سبب وفاق ملی شود و اقتدار و عظمت انقلاب اسلامی را به رخ بکشد.
رحمانی اظهار داشت: در انتخابات، هدف هر قدر هم مقدس باشد نمیتواند وسیله را توجیه کند بلکه باید از روشها و شیوه های برگرفته از تعالیم اسلام استناد شود، لذا کاندیداها اگر تشخیص میدهند رفتن آنها به مجلس، موثراست و از توان لازم برخوردارند باید وارد عرصه شوند در این صورت است که هیچ خدشهای متوجه نظام نخواهد بود.
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