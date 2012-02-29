حضور مردم در انتخابات برای خنثی کردن تلاش دشمنان ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد موسوی‌هوایی سه شنبه شب در مراسم پایانی کارگاه سه روزه کارشناسان پژوهشی و آموزشی استان های معاونت پژوهشی تبلیغات اسلامی کشور در مشهد بر لزوم بستر سازی برای برگزاری پرشور و حداکثری انتخابات تاکید کرد.

وی اظهار داشت: انتخابات برای هر فرد مسلمان یک تکلیف شرعی است و در حال حاضر با توجه به شرایط منطقه و بیداری اسلامی حضور تمامی اقشار جامعه در انتخابات بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد.

وی با اشاره به گفته امام راحل(ره) که هر فرد برای رسیدن به سلوک شخصی نیازمند دستیابی به سلوک اجتماعی است، ادامه داد: یکی از راه‌های رسیدن به سلوک اجتماعی شرکت در فعالیت‌های سیاسی، از جمله انتخابات است.

وی در خصوص توضیح ویژگی افرادی که به عنوان نماینده انتخاب می شوند، گفت: آگاهی و بصیرت فردی و اجتماعی، دوری از اشرافی‌گری و زندگی پر تجمل، ارتباط نداشتن با جریان فتنه و عوامل آن و استکبارستیزی و مبارزه با سلطه دشمنان به ویژه آمریکا و اسرائیل که در صف نخست دشمنان کشور قرار دارند، ضروری است.

حجت الاسلام مرویان حسینی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی نیز در ادامه این مراسم، با اشاره به اینکه مدیریت صحیح در حوزه فرهنگی جز با توانمندی در عرصه پژوهشی حاصل نخواهد شد، عنوان کرد: انتقال پیام فرهنگی به مخاطب، بدون یک نگاه پژوهشی و بازشناسی زوایای مختلف آن ممکن نخواهد بود.

وی قلب فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی را اقدامات فرهنگی آن دانست و افزود: تمام تلاش دست‌اندرکاران این عرصه باید در شناسایی روش های نوین، علمی و دقیق در خصوص انتقال مفاهیم دینی به مخاطب متمرکز شود.