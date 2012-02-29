تیم فوتبال شهرداری بهشهر بر میهمان آق قلایی خود غلبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که عصر سه شنبه در زمین فوتبال روستای للـه مرز بهشهر برگزار شد، تیم میزبان که برای صعود به مرحله دوم رقابتها، احتیاج فراوانی به برتری دراین دیدار داشت مسابقه را هجومی آغاز کرد و در دقیقه 20 توسط مصطفی طبری به گل برتری رسید.

پس از این گل ، باز شاگردان مهران نعمتی سرمربی تیم شهرداری بر شدت حملات خود افزودند که نتیجه این حملات گل دقیقه 40 امین هاشمی برای این تیم بود.

با آغاز نیمه دوم، ازیکنان تیم شهرداری بودند که اقدام به طراحی حمله کردند که در دقیقه 70 امین هاشمی برای تیم میزبان گلزنی کرد.

پس از این گل از شدت حملات تیم میزبان کاسته شد اما بازیکنان تیم کیمیا رشد آق قلا که از هفته های گذشته به لیگ پایین تر سقوط کرده بودند اشتیاقی برای گلزنی نداشتند و این دیدار با همین نتیجه به پایان رسید.

تیم فوتبال شهرداری بهشهر با کسب این پیروزی 38 امتیازی رشد و برای سومین سال پیاپی با کسب عنوان قهرمانی به مرحله پلی آف لیگ دسته سوم فوتبال کشور صعود کرد.