آمار زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه در ایلام کاهش یافت

سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمار زندانیان موجود در زندانهای استان که به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی شده اند، کاهش یافته است.

وی بیان داشت: آمار زندانیان مربوط به پرداخت نکردن مهریه در دو سال گذشته 25 درصد بوده است.

این مسئول ادامه داد: این آمار در سال جاری به 1.1 درص کاهش یافته است و هم اکنون همین درصد از آمار زندانیان استان ایلام مربوط به عدم پرداخت مهریه است.

موسوی اظهار داشت: کمکهای ستاد دیه، برگزاری جشن گلریزان، انجام مشاوره های خانوادگی و مشارکت مردم از دلایل کاهش آمار زندانیان مربوط به پرداخت نکردن مهریه است.