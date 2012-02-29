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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

توسعه پایدار مستلزم حفظ و حراست از منابع طبیعی است

توسعه پایدار مستلزم حفظ و حراست از منابع طبیعی است

قزوین- خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: رسیدن به توسعه پایداردر بخش های مختلف مستلزم حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح چهارشنبه به مناسبت فرا رسیدن هفته منابع طبیعی در دیدار با جمعی از کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین بر لزوم اهمیت و حفظ منابع طبیعی تاکید کرد و اظهارداشت: حفظ و صیانت از این عرصه های طبیعی و منابع ارزشمند نیازمند مشارکت همه گروهها و اقشار مختلف جامعه است.
 
وی توجه به مسئله حفاظت از منابع آب و خاک را یکی از ضروریت های اساسی در کاهش روند مهاجرت روستائیان به شهرها عنوان کرد و افزود: حفظ منابع طبیعی، آب و خاک در گرو همکاری و مشارکت مردمی و همگانی است.
 
عجم با اشاره به اینکه عدم توجه به ضرورت حفظ منابع آب و خاک و منابع طبیعی موجب تحقق نیافتن توسعه پایدار می شود بیان کرد: باید تمام ارگان ها و ادارات ضرورت حفظ و حراست از منابع طبیعی و عرصه های ملی را مدنظر داشته باشند.
 
وی تصریح کرد: ما باید سعی کنیم برای توسعه پایدار کشور اهمیت و ارزش نگهداری از منابع طبیعی را به عنوان منابع خدادادی در اولویت قرار دهیم.
 
استاندار قزوین با اشاره به آموزه‌های دینی، آیات و روایات دین مبین اسلام در مورد حفظ محیط زیست و منابع طبیعی گفت: حفظ و صیانت از منابع طبیعی هم در ارزش های اصیل اسلامی و هم در فرهنگ غنی ما ایرانیان همواره مورد توجه بوده و بر حفظ و نگهداری درخت و درختکاری سفارش بسیار شده است.
 
عجم با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود گفت: هر اقدامی که ریشه در فرهنگ دارد ماندگار خواهد بود.
 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین نیز در ادامه گفت: منابع طبیعی تجدید شونده به عنوان بستر حیات انسانها و زیربنای توسعه پایدار است بنابراین حفاظت و توسعه پایدار از این منابع می تواند به تقویت پوشش گیاهی، هوای سالم، آب سالم و امنیت غذایی و زیستی موجودات زنده این بستر منجر شود.
 
هاشم گودرزوند چگینی اظهارداشت: بدیهی است که کم توجهی تنها از دیدگاه اقتصادی و صرفا برای تولید چوب و علوفه تلقی نمی شود بلکه منابع طبیعی رکن اصلی در فراهم کردن محیط مناسب برای زندگی انسانها و موجودات و ایجاد تعادل در اکوسیستم تامین آب، خاک و هوای سالم و به طور کلی شرایط زیست محیطی است.
 
وی وسعت این استان را یک میلیون و 500 هزار هکتار اعلام و بیان کرد: عرصه منابع طبیعی در استان قزوین 935 هزار و 793 هزار هکتار است که از این سطح 853 هزار و  485 هکتار مرتع ، 29 هزار و 150هکتار بیابان و 28هزار و 157هکتار آن را جنگل تشکیل می دهد.
 
چگینی با اشاره به اینکه حفاظت از عرصه های منابع طبیعی وحوزه های آبخیز مهمترین وظیفه ما است گفت: امر حفاظت با کمک و تلاش همکاران، محافظان و همیاران علاقمند به منابع طبیعی انجام می گیرد.
کد مطلب 1546914

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