توسعه پایدار مستلزم حفظ و حراست از منابع طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح چهارشنبه به مناسبت فرا رسیدن هفته منابع طبیعی در دیدار با جمعی از کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین بر لزوم اهمیت و حفظ منابع طبیعی تاکید کرد و اظهارداشت: حفظ و صیانت از این عرصه های طبیعی و منابع ارزشمند نیازمند مشارکت همه گروهها و اقشار مختلف جامعه است.

وی توجه به مسئله حفاظت از منابع آب و خاک را یکی از ضروریت های اساسی در کاهش روند مهاجرت روستائیان به شهرها عنوان کرد و افزود: حفظ منابع طبیعی، آب و خاک در گرو همکاری و مشارکت مردمی و همگانی است.

عجم با اشاره به اینکه عدم توجه به ضرورت حفظ منابع آب و خاک و منابع طبیعی موجب تحقق نیافتن توسعه پایدار می شود بیان کرد: باید تمام ارگان ها و ادارات ضرورت حفظ و حراست از منابع طبیعی و عرصه های ملی را مدنظر داشته باشند.

وی تصریح کرد: ما باید سعی کنیم برای توسعه پایدار کشور اهمیت و ارزش نگهداری از منابع طبیعی را به عنوان منابع خدادادی در اولویت قرار دهیم.

استاندار قزوین با اشاره به آموزه‌های دینی، آیات و روایات دین مبین اسلام در مورد حفظ محیط زیست و منابع طبیعی گفت: حفظ و صیانت از منابع طبیعی هم در ارزش های اصیل اسلامی و هم در فرهنگ غنی ما ایرانیان همواره مورد توجه بوده و بر حفظ و نگهداری درخت و درختکاری سفارش بسیار شده است.

عجم با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود گفت: هر اقدامی که ریشه در فرهنگ دارد ماندگار خواهد بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین نیز در ادامه گفت: منابع طبیعی تجدید شونده به عنوان بستر حیات انسانها و زیربنای توسعه پایدار است بنابراین حفاظت و توسعه پایدار از این منابع می تواند به تقویت پوشش گیاهی، هوای سالم، آب سالم و امنیت غذایی و زیستی موجودات زنده این بستر منجر شود.

هاشم گودرزوند چگینی اظهارداشت: بدیهی است که کم توجهی تنها از دیدگاه اقتصادی و صرفا برای تولید چوب و علوفه تلقی نمی شود بلکه منابع طبیعی رکن اصلی در فراهم کردن محیط مناسب برای زندگی انسانها و موجودات و ایجاد تعادل در اکوسیستم تامین آب، خاک و هوای سالم و به طور کلی شرایط زیست محیطی است.

وی وسعت این استان را یک میلیون و 500 هزار هکتار اعلام و بیان کرد: عرصه منابع طبیعی در استان قزوین 935 هزار و 793 هزار هکتار است که از این سطح 853 هزار و 485 هکتار مرتع ، 29 هزار و 150هکتار بیابان و 28هزار و 157هکتار آن را جنگل تشکیل می دهد.

چگینی با اشاره به اینکه حفاظت از عرصه های منابع طبیعی وحوزه های آبخیز مهمترین وظیفه ما است گفت: امر حفاظت با کمک و تلاش همکاران، محافظان و همیاران علاقمند به منابع طبیعی انجام می گیرد.