علی اصغر فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: مجموعه‌ای در قم راه اندازی شده است که همه تشکل‌های صنایع دستی و همهٔ هنرمندان عضو آن هستند که شرکت تعاونی فراگیر ملی نام دارد.



وی ادامه داد: این نوع جدیدی از تعاونی است که برای نخستین بار در استان قم ایجاد شده است و به حمایت از اقشار آسیب پذیر و افراد کم درآمد جامعه می‌پردازد.



وی با اشاره به اینکه موضوع فعالیت این مرکز صنایع دستی است افزود: قم از نظر صنایع دستی از پتانسیل بالایی برخوردار است و همچنین در صنایع دستی مقام دوم را دارا است.



مدیرعامل شرکت تعاونی فراگیر صنایع دستی قم بیان کرد: با وجود اینکه حدود ۷هزار نفر در استان در بخش صنایع دستی فعال هستند اما باز هم به صنایع دستی در قم توجه نمی‌شود.



در اداره کل زندان‌ها به بیش از ۱۰۰نفر آموزش صنایع دستی داده می‌شود



وی با اشاره به اینکه ویژگی فعالیت در صنایع دستی به گونه‌ای است که می‌توان با حداقل امکانات اشتغال زایی کرد افزود: با حداقل امکانات این شرایط را فراهم کرده‌ایم که در اداره کل زندان‌ها در لنگرود آموزش و اشتغال زایی را در بیش از ۱۰۰نفر ایجاد کنیم.



وی ادامه داد: همچنین با همکاری مرکز نیکان رضوی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت می‌کند و مرکز توانبخشی است توانسته‌ایم آموزش و اشتغال زایی ایجاد کنیم.



فتحی گفت: انجمن هنرمندان در ایجاد فرهنگسرای سلامت با شهرداری همکاری کرده است.



وی بیان کرد: در انجام این فعالیت‌ها هیچ کمکی به این انجمن نشده است و در استان قم توجهی کافی به صنایع دستی نمی‌شود در حالی که صنایع دستی پتانسیل بالایی دارد و می‌تواند به افرادی که نیاز به یادگرفتن حرفه‌ای دارند کمک بسیاری کند.



انجمن هنرمندان ۱۲۰عضو دارد



وی با اشاره به اینکه این انجمن در صنایع چوب فعالیت می‌کند افزود: این انجمن حدود ۱۲۰عضو دارد که شامل اعضای عادی و اعضای افتخاری می‌شود.