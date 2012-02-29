21 شعبه قضایی در قزوین تخلف انتخاباتی را بررسی می کند

جمال انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های تخلف در انتخابات این دوره 21 شعبه ویژه رسیدگی به شکایات و تخلف داوطلبان و سایر موارد مربوط به این حوزه با سرعت بیشتری رسیدگی می شود.



وی افزود: در تمامی شهرستانهای استان این شعب دایر شده و پرونده ها را مورد رسیدگی قرار می دهند.



رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: از مجموع شعب یاد شده سه شعبه در شهر قزوین، دو شعبه در شهرستانهای تاکستان، بوئین زهرا، آبیک و البرز، 10 شعبه دیگر در حوزه های قضایی دایر شده که به پرونده ها رسیدگی می شود.



انصاری یادآورشد: شعب تعیین شده برای صیانت از آراء مردم و جلوگیری از تخلف احتمالی انتخاباتی راه اندازی شده و سرعت رسیدگی به پرونده ها قابل توجه است.



این قاضی دادگستری بیان کرد: در شعب تعیین شده قضات مجرب و کارآزموده حضور دارند تا پرونده ها با دقت و سرعت مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد.



تشکیل30 پرونده تخلف در قزوین



رئیس کل دادگستری استان قزوین از تشکیل 30 پرونده تخلف انتخاباتی در دادگستری استان خبر داد و تصریح کرد: از زمان شروع تبلیغات داوطلبان تاکنون 30 پرونده تخلف در دادگستری تشکیل شده که در خصوص نحوه تبلیغ، نوشتن مطلب در رسانه ها و فضای مجازی و تخریب سایر داوطلبان بوده که در دست رسیدگی است.



وی اضافه کرد: تخلفات صورت گرفته عدول از قانون است و محتوایی نیست و تلاش می کنیم برای حفظ نشاط انتخاباتی هر جا که قانون اجازه می دهد با انعطاف لازم در جاهایی که از خط قرمز عبور نشده است با فضای کنونی برخورد کنیم.



مشارکت بیشتر/ افزایش اقتدار نظام



انصاری گفت: همه دستاوردهای انقلاب مرهون حضور مردم در صحنه های مختلف است و در این رویداد مهم نیز هر چه مشارکت مردم بیشتر باشد استحکام و اقتدار نظام بیشتر خواهد شد.



وی اظهارداشت: از مردم استان انتظار داریم با حضور پرشور خود در انتخابات برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی رقم بزنند.

