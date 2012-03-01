عدم اعلام مبلغ عیدی بازنشستگان/ وضعیت نامعلوم بیمه زنان خانه دار

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته شاهد برنامه ها و اخبار زیادی در حوزه های بهزیستی و تامین اجتماعی بودیم که به مهمترین آنها اشاره می کنیم.



اتمام بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان تا اردیبهشت 91

در هفته جاری رئیس سازمان بهزیستی کشور از اتمام مرحله اصلاح و بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تا اردیبهشت سال آینده خبر داد و عنوان کرد که به منظور اجرای کامل قانون جامع حمایت از معلولان که طی چندین سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باید اصلاحاتی در چند ماده آن انجام شود و همچنین مواردی نیز باید به آن افزوده شود.

به گفته همایون هاشمی ، به همین دلیل مدتی است که کمیته ای با حضور کارشناسان و متخصصین و همچنین نمایندگان دستگاههای مرتبط در سازمان بهزیستی تشکیل شده است و هم اکنون در حال تدوین پیش نویس اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هستیم.



رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: پیشنهادات مختلفی در این پیش نویس ارائه شده است که یکی از آنها این است که وزیر کشور رئیس کمیته مناسب سازی تعیین شود و همچنین رئیس سازمان بهزیستی نیز به عنوان دبیر کمیته در نظر گرفته شود.



طرح فعلی بیمه زنان خانه‌دار اجرایی نیست



موضوع دیگری که در این هفته مطرح شد بحث بیمه زنان خانه دار بود که چندین سال است طرحهای مختلفی از سوی مراکز ذیربط ارائه می شود اما هیچ کدام از آنها عملیاتی نشده و نیمه کاره رها می شود.

چندی قبل نیز طرحی در این خصوص از سوی مراکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شدکه در این طرح زنان خانه دار باید حق بیمه خود را پرداخت کنند. اما گویا آن نیز برای اجرا با مشکل مواجه شده است بطوریکه مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای پرداخت حق بیمه زنان خانه‌دار موانعی وجود دارد که اجرای آن را با مشکل مواجه کرده عنوان کرد برای اجرای بیمه زنان خانه‌دار اول باید خانه‌داری شغل محسوب شود و پس از آن بیمه شکل گیرد.



دکترمظفر کریمی اعلام کرد این طرح برای اجرا و تامین منابع به مشکل برخورد کرده است اما برای یافتن راه حلی برای اجرای آن جلسات مختلفی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده برگزار شده است.

به گفته وی مشکل این طرح این است که حق بیمه کارفرما را چه کسی باید پرداخت کند اگر شوهر قرار است این کار را انجام دهد و از جیب خانواده پرداخت شود در این صورت پرداخت حق بیمه از جیب زن و مرد فرقی با یکدیگر ندارد و این نوع بیمه فقط در خانواده ها باعث اختلاف می شود.

بازنشستگان منتظر اعلام دولت باشند

موضوع مهم دیگری که طی این هفته مطرح شد در خصوص تعیین مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی بود به گونه ای که در همایش کارفرمایان نمونه وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز از سوی دولت تعیین نشده و بازنشستگان باید منتظر تصمیم دولت در این خصوص باشند.



عبدالرضا شیخ‌الاسلامی گفته بود ‌زمان پرداخت عیدی هنوز مشخص نیست و باید ابتدا در دولت مبلغ و زمان آن مشخص شود و سپس ما نسبت به اجرای آن اقدام کنیم.



وی همچنین از اجرای سراسری طرح پزشک خانواده تا دو سال آینده خبر داد و اعلام کرد با توجه به برنامه ریزی انجام شده قصد داریم قبل از اتمام دولت در دو سال آینده طرح پزشک خانواده در سراسر کشور اجرایی کنیم.

وی از اصلاحات برای افزایش بازدهی صندوق های بیمه‌ای خبر داد و گفت: یکی از رویکردهای اساسی ما این است که از امور تصدی‌گرانه و بنگاه‌داری به طور کامل خارج شویم و با بازنگری و اصلاحات خدمات بیشتری به جامعه هدف ارایه دهیم و در این صورت بازدهی اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد. پرداخت عیدی بازنشستگان براساس منابع تامین اجتماعی



سرپرست سازمان تامین اجتماعی نیز در مورد عید بازنشستگان این سازمان گفت که حقوق و عیدی بازنشستگان براساس منابع سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود و هرچه منابع بیشتر باشد پرداخت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. مجید موسویان عنوان کرد منابع بازنشستگی باید از صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود بنابراین عیدی بازنشستگان نیز از محل منابع صندوق است و چنانچه منابع ما افزایش پیدا کند پرداخت‌ها نیز افزایش می‌یابد.

به گفته سرپرست سازمان تامین اجتماعی، چنانچه حق بیمه بیشتری به ما بپردازند منابع سازمان بیشتر می‌شود و در این صورت مبلغ پرداخت‌ها نیز افزایش می‌یابد.



تعیین مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد

این درحالی است که رئیس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران در واکنش به اظهارات وزیر رفاه درمورد عیدی بازنشستگان عنوان کرده که تعیین میزان عیدی بازنشستگان و تامین بودجه آن نیازی به تصویب دولت ندارد و مرجع تصمیم‌گیرنده هیأت امنای تامین اجتماعی است.



پرویز احمدی پنجکی گفته تا این لحظه مبلغ دقیق عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی هیچ نهادی اعلام نشده است در حالیکه عیدی بازنشستگان لشکری و کشوری کامل به آنها پرداخت شده است.