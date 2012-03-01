عدم اعلام مبلغ عیدی بازنشستگان/ وضعیت نامعلوم بیمه زنان خانه دار

در هفته جاری رئیس سازمان بهزیستی کشور از اتمام مرحله اصلاح و بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تا اردیبهشت سال آینده خبر داد و عنوان کرد که به منظور اجرای کامل قانون جامع حمایت از معلولان که طی چندین سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باید اصلاحاتی در چند ماده آن انجام شود و همچنین مواردی نیز باید به آن افزوده شود.
به گفته همایون هاشمی ، به همین دلیل مدتی است که کمیته ای با حضور کارشناسان و متخصصین و همچنین نمایندگان دستگاههای مرتبط در سازمان بهزیستی تشکیل شده است و هم اکنون در حال تدوین پیش نویس اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هستیم.
رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: پیشنهادات مختلفی در این پیش نویس ارائه شده است که یکی از آنها این است که وزیر کشور رئیس کمیته مناسب سازی تعیین شود و همچنین رئیس سازمان بهزیستی نیز به عنوان دبیر کمیته در نظر گرفته شود.
طرح فعلی بیمه زنان خانهدار اجرایی نیست
موضوع دیگری که در این هفته مطرح شد بحث بیمه زنان خانه دار بود که چندین سال است طرحهای مختلفی از سوی مراکز ذیربط ارائه می شود اما هیچ کدام از آنها عملیاتی نشده و نیمه کاره رها می شود.
دکترمظفر کریمی اعلام کرد این طرح برای اجرا و تامین منابع به مشکل برخورد کرده است اما برای یافتن راه حلی برای اجرای آن جلسات مختلفی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده برگزار شده است.
عبدالرضا شیخالاسلامی گفته بود زمان پرداخت عیدی هنوز مشخص نیست و باید ابتدا در دولت مبلغ و زمان آن مشخص شود و سپس ما نسبت به اجرای آن اقدام کنیم.
وی از اصلاحات برای افزایش بازدهی صندوق های بیمهای خبر داد و گفت: یکی از رویکردهای اساسی ما این است که از امور تصدیگرانه و بنگاهداری به طور کامل خارج شویم و با بازنگری و اصلاحات خدمات بیشتری به جامعه هدف ارایه دهیم و در این صورت بازدهی اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد.
پرداخت عیدی بازنشستگان براساس منابع تامین اجتماعی
سرپرست سازمان تامین اجتماعی نیز در مورد عید بازنشستگان این سازمان گفت که حقوق و عیدی بازنشستگان براساس منابع سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود و هرچه منابع بیشتر باشد پرداختها نیز افزایش پیدا میکند.
مجید موسویان عنوان کرد منابع بازنشستگی باید از صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود بنابراین عیدی بازنشستگان نیز از محل منابع صندوق است و چنانچه منابع ما افزایش پیدا کند پرداختها نیز افزایش مییابد.
تعیین مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد
پرویز احمدی پنجکی گفته تا این لحظه مبلغ دقیق عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی هیچ نهادی اعلام نشده است در حالیکه عیدی بازنشستگان لشکری و کشوری کامل به آنها پرداخت شده است.
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