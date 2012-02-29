مرحوم ابوالحسنی به سؤال های جدی زمان خودش پرداخت

دکتر محمدرضا سنگری، محقق و نویسنده عاشورایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ابعاد علمی و شخصیتی مرحوم علی ابوالحسنی(منذر) گفت: در طول بیست و چند سال گذشته توفیق این را داشتم که با آثار مرحوم ابوالحسنی (منذر) انس و الفت داشته باشم و به دقت آثار وی را می خواندم.

وی در مورد روش کاری مرحوم منذر اظهار داشت: مرحوم منذر همراه با بصیرت اولا مسأله شناسی می کرد یعنی می دید که اکنون نیازهای اجتماعی در حوزه دین پژوهی چیست تا آنها را تأمین کند و نکته بعدی این بود که با این مسأله شناسی و دقت در شناخت پدیده های مورد نیاز حوزه علم و پژوهش بی هیچ ادعا در گوشه ای بنشیند و محققانه و دقیق و ژرف مسائل را بکاود.

سنگری در ادامه سخنانش اظهار داشت: چندی پیش توفیق شد وقتی ایشان را در منزلشان زیارت کردم آخرین کتابش - سیاه پوشی در سوگ ائمه نور ـ را به من داد که بیش از سیصد و چند جلد کتاب را دیده بود تا این کتاب را نوشت. منزل مرحوم منذر خیلی زاهدانه بود و خیلی تأسف خوردمٰ وقتی از منزل آمدم بیرون نتواستم اشک نریزم. خانه ساده ایشان که در طبقه چهارم آپارتمانی بود و در اتاقی نشسته بود و کتاب هایی که داشت مطالعه می کرد اطرافش بود.

این محقق و کارشناس اذعان کرد: یکی از خصوصیاتی که مرحوم منذر داشت قلم فوق العاده او بود، به ندرت در میان جماعت روحانیون قلمی این همه روان، رسا و زیبا وجود دارد. مرحوم ابوالحسنی واقعا ادیب هم بودند جز اینکه شعر گفتند اگر کتاب بوسه بر خاک حیدر را مطالعه کرده باشید در ابتدا یک شعری از خودش آغاز می کند که موضع خودش را هم معلوم می کند. اگر آثار مرحوم منذر را نگاه کنیم کاملا نشان دهنده قلم روان، شیرین و غبطه برانگیز است. انصافا افرادی که آثار او را می خوانند می توانند این قلم را حس بکنند. در کتاب "آینه دار طلعت او" که درباره ادیب پیشاوری نوشته شده می توانید این قلم را با همه زیبایی، احساس کنید.

وی با تأکید بر اینکه امکان ندارد شما کتاب هایی را که ایشان نوشته بخوانید و احساس کنید که منبعی را ندیده باشد، اذعان کرد: انگار پیش از ورود به حوزه پژوهش منبع شناسی می کند و همه منابع را پیدا می کند و بعد از اینکه مطمئن شد که همه منابع لازم در تحقیق فراهم شده است با یک نظام، انتظام و انسجام علمی و ذهنی که شگفت انگیز است موضوعی را که می خواهد بنویسد طراحی می کند و بعد اثر را می نویسد. به این دلیل سازماندهی مباحث ایشان بسیار بسیار شیرین است و الگویی برای دیگران است یعنی کسانی که می خواهند بهره گیری و استفاده کنند که چگونه باید روشمندانه پژوهش کرد کارهای زنده یاد ابوالحسنی الگوی بسیار بسیار خوبی است.

این محقق و کارشناس در پایان سخنانش گفت: اگر مجموعه کتاب های مرحوم ابوالحسنی را در کنار همدیگر بگذارید و سیر زمانی نگارش را بررسی کنید در می یابید با یک شخصیت زمان شناس روبرو هستید. این ویژگی را به شکل اّتّم و اکمل در شهید مطری می توان دید اگر تاریخ انتشار کتاب های شهید مطهری را بینید متوجه می شوید که دقیقا در مورد مسائل روز حرف زده است. زنده یاد ابوالحسنی هم این گونه بود و کوشش کرد که به سؤال های جدی زمان خودش بپردازد. امیدوارم که شأن علمی ایشان نه تنها در حوزه که در محیط دانشگاهی هم شناخته شود. انصافا جا داشت که کتاب ارزشمند او در مورد فردوسی در دانشگاه ها بهتر و بیشتر شناخته شود و امیدواریم این اتفاق بیفتد.