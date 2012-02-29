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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

حسینی تایید کرد:

شموشک نوشهر از ادامه حضور در دسته دوم فوتبال انصراف داد

شموشک نوشهر از ادامه حضور در دسته دوم فوتبال انصراف داد

نوشهر - خبرگزاری مهر: مالک تیم فوتبال شموشک نوشهر با مسجل شدن سقوط این تیم به لیگ دسته سوم فوتبال کشور ، از انصراف قطعی این تیم در رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال خبر داد.

سید حمزه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، مشکلات فراوان مالی و تحقق نیافتن وعده های حمایتی مسئولان را دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم عنوان کرد.

وی بیان داشت: متاسفانه بدهی تیم شموشک از سالهای گذشته تاکنون از 10 میلیارد ریال گذشته که پرداخت آن از توان کادر فنی مدیریت تیم خارج است.

مالک تیم فوتبال شموشک نوشهر افزود: متاسفانه در نوشهر به این تیم با سابقه و ریشه دار توجهی نمی شود و مسئولان هیچ تعهدی را در قبال این تیم برای خود متصور نیستند.

حسینی ادامه داد: انصراف قطعی خود از ادامه حضور در هفت هفته باقیمانده دسته دوم فوتبال کشور را با انتشار نامه ای رسمی اعلام کردیم.

کد مطلب 1546919

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