شموشک نوشهر از ادامه حضور در دسته دوم فوتبال انصراف داد

سید حمزه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، مشکلات فراوان مالی و تحقق نیافتن وعده های حمایتی مسئولان را دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم عنوان کرد.

وی بیان داشت: متاسفانه بدهی تیم شموشک از سالهای گذشته تاکنون از 10 میلیارد ریال گذشته که پرداخت آن از توان کادر فنی مدیریت تیم خارج است.

مالک تیم فوتبال شموشک نوشهر افزود: متاسفانه در نوشهر به این تیم با سابقه و ریشه دار توجهی نمی شود و مسئولان هیچ تعهدی را در قبال این تیم برای خود متصور نیستند.

حسینی ادامه داد: انصراف قطعی خود از ادامه حضور در هفت هفته باقیمانده دسته دوم فوتبال کشور را با انتشار نامه ای رسمی اعلام کردیم.