10 کرسی کرمان در مجلس و تنور داغ تبلیغات/ کریمان در آستانه ثبت رکورد حضور

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان با 23 شهرستان و یک میلیون و 822 هزار و 583 نفر جمعیت در آستانه انتخاب بزرگ و حضور حماسی در انتخابات 12 اسفند ماه است.

خیابانها و کوچه های شهرها و روستاهای بزرگترین استان کشور این روزها مملو از شور و شوق تبلیغاتی برای کسب 10 کرسی مجلس در 9 حوزه انتخاباتی استان کرمان است و در این میان 87 کاندیدای کرمانی با نزدیک شدن به آخرین ساعت تبلیغات رسمی از راههای مختلف در صدد معرفی برنامه های مورد نظرشان به مردم هستند.

در این میان 155 هزار و 500 رای اولی کرمان نیز شور و اشتیاق خاصی برای اولین حضورشان دارند.

ستادهای انتخاباتی در گوشه و کنار استان کرمان فعال هستند و سالنهای و تالارهای بزرگ کرمان این روزها ایام شلوغی را سپری می کنند.

کرمانی ها که بارها رکورد حضور در انتخاباتهای مختلف را به نام خود ثبت داده اند این بار هم می آیند که نشان دهند سرنوشتشان را خوشان تعیین می کنند و در اکثر محافل خانوادگی استان کرمان نیز بحث روز انتخابات است.

تجزیه و تحلیل برنامه ها و سوابق کاندیداها در کرمان حرف اول جمعهای مختلف است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان در خصوص آخرین وضعیت انتخابات در کرمان به مهر گفت: تمام امکانات لازم برای برگزاری انتخابات سالم و با حضور حداکثری مردم در انتخابات مهیا است و از ماهها قبل ستاد انتخابات استان کرمان در این خصوص با برگزاری جلسات متعدد پیش بینی های لازم را انجام داده است.

جواد کمالی ادامه داد: روال برگزاری انتخابات در استان کرمان مطابق با قانون در حال انجام است و فضای برگزاری انتخابات در تمام شهرستانها آرام و همراه با صلابت است.

وی با اشاره به زمان قانونی تبلیغات از کاندیداها خواست مقررات انتخاباتی را برای تبلیغات رعایت کنند و گفت: اخلاق انتخاباتی نشان دهنده قانونمداری یک نماینده است که می خواهد در قوه قانونگذاری فعالیت کنند و مردم این امر را در اولویتهای انتخاب خود قرار می دهند.

وی در ادامه گفت: مطابق قانون افرادی که 12 اسفند ماه متولد شده است و متولدین قبل از این تاریخ می توانند در انتخابات حضور یابند.

کمالی با اشاره به وجود 155 هزار و 500 رای اولی در استان کرمان گفت: پیش بینی می شود در استان کرمان شاهد حضور چشمگیر مردم در انتخابات باشیم.

وی انتخابات ایران را نماد عینی دموکراسی دینی در دنیای امروز دانست و گفت: مردم ایران در 32 انتخابات از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شرکت کرده اند که در هیچ جای دنیا سابقه نداشته است.

وی ادامه داد: انتخاباتهای مکرر در ایران اسلامی همیشه با حضور چشمگیر مردم همراه بوده است و این اعترافی است که دشمنان نیز انجام می دهند و به همین علت نیز در برنامه ریزیهایشان برعلیه ایران ناکام بوده اند.

کمالی افزود: انتخابات در ایران همیشه نمادی از وحدت جامعه برای تعیین سرنوشتشان بوده است و در این مسیر مردم ایران محکم ایستاده اند.

معاون استاندار کرمان تاکید کرد: با حضور مردم در 12 اسفندماه دشمن بار دیگر مایوس می شود زیرا ملت ایران برای طی کردن مسیر اقتدارش مصر است.



