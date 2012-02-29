به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، جولیان آسانژ در مصاحبه ای مطبوعاتی در لندن که به مناسبت انتشار 5 میلیون ایمیل جدید برگزار شد گفت: بسیاری از اطلاعات مورد استفاده توسط شرکت اطلاعاتی-راهبردی استراتفور، از کیفیت پایینی برخوردار بوده است، به خصوص درباره خاورمیانه که تحلیل‎گران فوق تنها دارای یک منبع اطلاعاتی در منطقه هستند.

یکی از ایمیل‏‎هایی که توجه رسانه‎های بین المللی را به خود معطوف کرده است، حاوی تبادل نظر میان یکی از کارمندان شرکت استرتفور و یکی از منابع خود درباره تنش‏های مربوط به برنامه هسته ای ایران و همچنین احتمال حمله رژیم صهیونیستی به ایران است که در نوامبر 2011 صورت گرفته است.

در این پست الکترونیکی، منبع فوق درباره شایعات مربوط به عملیات زمینی علیه ایران گفته: "فکر می کنم این بحث انحرافی است. تمامی تاسیسات و زیر ساخت های هسته ای اتمی ایران هفته ها قبل از سوی اسرائیل از بین رفته است."

پس از این بود که استراتفور اقدام به انتشار مطالبی کرد که طبق آن، رژیم صهیونیستی با کمک احتمالی شبه نظامیان کُرد، کماندوهایی را به داخل ایران فرستاده است.

راشا تودی در گزارش خود می‏‎افزاید: "اما در حالی که همواره آمریکا به کیفیت سیستم‏های جمع آوری و تحلیل اطلاعاتی-جاسوسی افتخار کرده است، استراتفور که به "سایه سازمان سیا" معروف است، بدون این که از صحت مطلب اطمینان پیدا کند، تنها بر اساس حرف یک نفر، به ارائه گزارش‏های راهبردی پرداخته است."