محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش در دولت نهم و عضو فهرست جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه چگونه وارد دولت نهم شدید افزود: بنده راجع به این موضوع اطلاعی ندارم ضمن آنکه در همه دوره ها موضوع آموزش و پرورش را رصد می کردم و درباره نقش و جایگاه آموزش و پرورش مطالب و دیدگاههای خود را در قالب مقاله به روزنامه ها ارائه می کردم.

وی گفت: در دولت نهم نیز تمایل داشتم شخص دیگری این مسئولیت را برعهده بگیرد چرا که مهم برای من ارتقاء نظام آموزشی بود اما سرانجام قرعه به نام بنده افتاد و تا آنجایی که در جریان هستم شخص رئیس جمهور نیز تمایل داشتند که این مسئولیت را من برعهده گیرم.

وزیر سابق آموزش و پرورش همچنین خاطرنشان کرد: احمد توکلی هیچ نقشی برای معرفی من به رئیس جمهور نداشت و مطالبی مبنی بر اینکه توکلی بنده را به رئیس جمهور معرفی کرده بود صحت ندارد.

فرشیدی همچنین به عملکرد دولت نهم اشاره کرد و با بیان اینکه انصافا دولت نهم خدمات زیادی را انجام داده است افزود: دولت نهم خالص، پرتلاش و پرکار بود. دوستان خوبی برای حضور در دولت نهم گزینش شده بودند همچنین در این دولت ما شاهد تغییر و تحولات اساسی در مدیریت اجرایی و وزارتخانه ها بودیم.

فرشیدی افزود: در گذشته این مسئولیت ها به راحتی در دست یک عده می چرخید امتیازطلبی ها و وابستگی ها در پذیرش مسئولیت ها دیده می شد و این یکی از آفت هایی بود که ما در گذشته در بین مسئولان مشاهده می کردیم اما خوشبختانه با به روی کار آمدن دولت نهم افراد جدیدی وارد عرصه قوه مجریه شدند.

وزیر سابق آموزش و پرورش تصریح کرد: البته در دولت نهم در برخی از جلساتی که بنده ، وزیر آموزش عالی و وزیر ارشاد حضور داشتند مطالبی مطرح می شد که ما متوجه نمی شدیم این مطالب اصلا از کجا آمده بود و به مرور این دیدگاهها برای ما شفاف شد.

فرشیدی با بیان اینکه نباید مدام به فکر قدرت طلبی بود گفت: معتقدم همه باید این جمله را سرلوحه خود قرار دهند که "اگر این میز ماندنی بود به من و تو نمی رسید " بنابراین نباید مدام به این نکته تاکید کرد که راه و مسیر ما حق است و باید این مسیر برای همیشه ادامه یابد.

وی افزود: اگر قدرت طلبی در درون ما زنده شود دیگر فرصت خدمتگزاری گرفته می شود و فقط به فعالیت ها و حرفهای سیاسی روی می آوریم در صورتی که مسئولان اجرایی فقط باید وظایف اجرایی خود را انجام دهند.

عضو فهرست جبهه متحد اصولگرایان همچنین به انتقاد از عملکرد احزاب دولت ساخته پرداخت و گفت: احزاب دولت ساخته موفق نمی شوند فقط کافی است به عقب برگردیم و نگاهی به عملکرد احزاب دولت ساخته بیاندازیم. سرنوشت حزب کارگزاران و حزب مشارکت چه شد. آنها در دوران سازندگی و اصلاحات متولد شده بودند اما دیدیم که به چه سرنوشتی دچار شدند.

وزیر سابق آموزش و پرورش اظهار داشت: برخی از حاشیه ها در دولت باعث شده است که دولت نهم فرصت بیشتری را برای خدمت رسانی نسبت به دولت دهم داشته باشد.

فرشیدی درباره اینکه علت برکناری شما از وزارت آموزش و پرورش چه بود؟ گفت: من هم متوجه نشدم که علت برکناری چه بود.اما به یاد دارم آقای ثمره هاشمی مدام دنبال من می گشت و با تماسی که برقرار کرد خواست تا با وی دیدار و گفتگو کنم. وقتی که به سراغ وی رفتم دیدم صحبت کردن برای او سخت است، به وی گفتم خبری که می خواهی بدهی سخت تر از خبر مرگ که نیست و وقتی خبربرکناری من را اعلام کرد گفتم پس دیگر از فردا در مسئولیتی که برعهده گرفته ام حاضر نخواهم شد.

عضو فهرست جبهه متحد اصولگرایان در پایان این گفتگو در مقابل اسامی و کلمات زیر، پاسخ های کوتاه داد:

آموزش و پرورش: کارخانه آدم سازی

جبهه متحد اصولگرایان: سمبل معنویت و سیاست

مجلس شورای اسلامی : نماد فضایل ملت

مدرسه معلم: حساب 15 سال تلاش

احمد توکلی: نماینده شجاع