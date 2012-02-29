اعتصاب سراسر یونان را فرا می گیرد/ بخش حمل و نقل و درمان تعطیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه های سراسری یونان، اتحادیه پزشکان و اتحادیه وکلا در بیانیه ای از اعتصاب 24 ساعته در اعتراض به تصویب دور جدیدی از طرح های ریاضت اقتصادی خبر دادند.

پیش بینی می شود که این اعتصاب باعث اختلال در مسیر حمل و نقل عمومی و تعطیلی بسیاری از مراکز درمانی و دولتی شود.

این طرح پس از موافقت پارلمان آلمان با اعطای دومین بسته وامی به میزان 130 میلیارد یورو (173 میلیارد دلار) به یونان در روز دوشنبه و در پی هشدار "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان به قانونگذاران در این باره که رها کردن یونان به حال ورشکستگی "غیر مسئولانه" است، تصویب شد.

برآوردهای اولیه نیز نشان می دهد که یونان برای خروج از بحران اقتصادی نیازمند کمک 350 میلیارد یورویی است اما رهبران اروپای واحد تاکنون یک سوم از این مبلغ را تهیه کرده اند.

با وجود تلاش سران اتحادیه اروپا برای کمک به یونان و جلوگیری از سرایت بحران این کشور به دیگر مناطق این اتحادیه، کارشناسان بخت اندکی را برای موفقیت آمیز بودن طرحهای ارائه شده متصور هستند.