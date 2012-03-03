داوران بسکتبال بیشتر به فکر "مدیریت تابلو" هستند تا اجرای قوانین!

محسن صادق‎زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه فولاد ماهان اصفهان در دیدار معوقه برابر ذوب آهن متحمل شکست شد، اظهارداشت: یکی از علت‎های باخت ما در این بازی همین مسئله بود و اینکه داوران نمی‎خواستند مدیریت تابلو از نظر تعداد خطاها و امتیازها از دست‎شان خارج شود.

وی تصریح کرد: داوران باید بر اساس قوانین و ضوابط مجری باشند اما بیشتر از آن حواس‎شان به کم و زیاد شدن خطاهاست تا مدیریت تابلو از دستشان خارج نشود! مانند دیدار معوقه دوشنبه شب که تعداد خطاها در آن زیاد بود اما کمتر اجرا می‌شد تا مبادا در مدیریت تابلو مشکلی ایجاد شود.

سرمربی تیم فولاد ماهان اصفهان یادآور شد: وقتی داور خطای بازیکنان حریف را نمی‎گیرد و نسبت به آنها رای نمی‎دهد ناخودآگاه تمرکز بازیکنان ما به هم می‌ریزد مانند دیدار دوشنبه شب که عملکرد داور بازیکنان ما را محدود کرد و حرکت آنها را در حمله به خاطر اجرا نشدن قانون به هم ریخت.

صادق‌زاده تاکید کرد: این یکی از علل باخت ما برابر ذوب آهن بود در حالی که بازی را خیلی خوب شروع کردند طوریکه بازیکنانم پیروزی خود را برابر ذوب آهن مسجل شده می‌دانستند. این موضوع مشکل دیگری بود که به فولاد را به سمت شکست برد.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "علت توهین تماشاگران فولاد ما به داوران به خاطر همین عملکرد آنها بود که شما از آن انتقاد دارید؟"، گفت: نمی‌گویم توهینی نشنیدم اما واقعا متوجه شعارهای تماشاگران هم نبودم. اگرچه تماشاگران فولاد تا به این مرحله ازمسابقات حضور خوبی در سالن داشتند و همیشه سعی‌شان بر حفظ شئونات اخلاقی بوده است. باید دید چه اتفاقی افتاد که آنها را از جریان همیشگی خارج کرد.

سرمربی تیم بسکتبال فولاد ماهان در پایان گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که این تیم قصد دارد یک بازیکن جدید به خدمت بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه تیم‌های فولاد ماهان و ذوب آهن دوشنبه شب با شکست فولاد به پایان رسید. در این دیدار برای دقایقی به دلیل توهین تماشاگران به داور و ترک کردن زمین بازی از سوی آنها، جریان بازی متوقف شد.