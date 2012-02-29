دعوت حوزه علمیه خراسان برای حضور مردمی در انتخابات/ انتخابات تکلیف شرعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است، حضور مقتدرانه و دشمن‌شکن ملت بصیر ایران در راهپیمایی عظیم 22 بهمن تجلی وحدت، همدلی و ولایت‌مداری این ملت در پیش چشم جهانیان بود، حضور حماسی که محاسبات دشمنان ایران اسلامی را نقش بر آب کرد و کشور اسلامی ایران را از گزند توطئه‌های دشمنان مصون داشت و اینک مشارکت عمومی این ملت آزاد و دین‌مدار در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، عرصه دیگری از این همبستگی و حضور ملی است.

در این بیانیه آمده است: حضور حداکثری و شرکت آحاد مردم در انتخابات، همواره پشتوانه محکمی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و این مهم از منویات و مطالبات مؤکد مقام معظم رهبری بوده است، تا جایی که شرکت در این انتخابات به عنوان یک تکلیف شرعی و عرفی از سوی معظم له و مراجع عظام تقلید قلمداد شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: مردم هوشمند و موقعیت شناس ایران در برهه‌ای که جهان با الگوقرار دادن انقلاب اسلامی ایران در جریان بیداری اسلامی به سوی تشکیل نظام‌های مردم سالارانه دینی پیش می‌روند، با شرکت حداکثری خود در انتخابات به دنیا ثابت خواهد کرد که تا پای جان در راه حفظ دستاوردهای نظام و آرمان‌های رفیع معمار کبیر انقلاب و شهدای عزیز ایستاده است.

در ادامه این بیانیه حوزه علمیه خراسان ضمن دعوت از ملت شریف ایران برای حضور حداکثری و دشمن ‌شکنانه در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که خانواده بزرگ روحانیت نیز همگام با ملت بزرگوار ایران در این صحنه حساس شرکت کرده و برگ زرین دیگری از افتخارات ماندگار ایران اسلامی را رقم خواهد زد.