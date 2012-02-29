تحلیل هاآرتض از روابط ایران و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، "زیپی برئیل" از تحلیلگران امور خاورمیانه در روزنامه هاآرتض در تحلیلی نوشت: سخنان تندی که اخیرا "عصام العریان" رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان مصرعنوان کرد، نشان می دهد که مقامات مصری ازهمپیمان شدن با ایران دور خواهند شد.

عصام العریان از مقامات ارشد اخوان المسلمین که اخیرا به عنوان نماینده پارلمان مصر انتخاب شده در جلسه گذشته پارلمان با هم به مقامات دمشق هشدار داد و هم اینکه از صدور مجوز عبور ناو گروه ایرانی از کانال سوئز که طی هماهنگی با مقامات نظامی دو کشور میسر شده بود، انتقاد کرد.

تحلیلگر هاآرتض در ادامه تلاش می کند مواضع اخیر اخوان المسلمین و عجله نکردن در پذیرش پیشنهاد کمکهای مالی ایران که از سوی رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره مطرح شده بود را به استراتژی آنها در هم پیمان نشدن با ایران مرتبط کند.

در خاتمه نیز به اظهارات اخیر "عمرو موسی" اشاره کرده که اخیرا گفته بود: خاورمیانه به وسیله ایران و ترکیه مدیریت نمی شود.

جوسازی فوق که ناشی از نگرانی رژیم صهیونیستی از نزدیکی دو قدرت دیرین جهان اسلام در حالی ابراز می شود گروههای مردمی مصری طی ماههای اخیر به طور گسترده به ایران سفر کرده و بر تمایل ملت مصر برای برقراری روابط نیزدیک با ایران تاکید ورزیده اند.

مجتبی امانی، رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران در مصر در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر خاطر نشان کرده بود که بحث ایجاد روابط عادی بین ایران و مصر مورد توافق تقریباً تمام نخبگان مصری است. اما باید منتظر ماند که کشور به ثبات لازم برسد.