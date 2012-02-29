بیمارستان بوکان سال 92 آماده بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سامرند مرزنگ صبح چهارشنبه در جریان بازدید از روند احداث این طرح افزود: مجری این طرح وزارت راه و شهر سازی بوده و بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده و تعهد پیمانکار، این طرح طی سال ۱۳۹۲ تحویل وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می شود.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این طرح ملی، بخش قابل توجه‌ای از نیازهای درمانی و بهداشتی شهرستان و منطقه رفع می شود، اظهار داشت: با افتتاح بیمارستان شهید قلیپور، بوکان به یک قطب مهم درمانی در منطقه تبدیل می شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان با اشاره به اینکه طرح توسعه این بیمارستان هم اکنون از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، ادامه داد: طرح توسعه بیمارستان شهید دکتر قلی پور از ۹۶ به ۲۴۰ تختخوابی در دست احداث است.

مرزنگ عنوان کرد: این طرح جز یکی از مصوبات مهم دور اول سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی طی سال 86 با هدف رفع نیازهای درمانی منطقه بوده که عملیات احداث این پروژه از سال 88 با 165 میلیارد ریال اعتبار آغاز شده است.

بوکان یکی از شهرستانهای جنوبی آذربایجان غربی بوده با استان کردستان مرز مشترک دارد.

