به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرضا معادی در سومین همایش بین‌المللی بنیاد بیماریهای نادر افزود: بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامت شامل سلامت جسمی، روحی، روانی، احساس خوشحالی و خوشبختی می‌شود. در این شرایط توجه جوامع پزشکی‌ سیاستگذاران و سازمان‌های مردم نهاد به این موضوع معطوف شده است که در بسته سلامت علاوه بر دارو، اقتصاد درمان حمایتهای روحی و روانی و اشتغال را نیز باید در نظر گرفت.

وی گفت: همه این موارد باید برای افرادی که از بدو تولد بیمار هستند و معمولا بیماری آنان منشا ژنتیک دارد، تامین شود.



دبیر اجرایی سومین همایش بین المللی بنیاد بیماریهای نادر تاکید کرد: بسیاری از بیماریهای نادر قابل پیشگیری و مدیریت هستند از سوی دیگر با وجود فراهم بودن زیرساختهای تشخیصی و درمانی هنوز این بیماریها گاهی اوقات بسیار دیر تشخیص داده می‌شوند.

دکتر مصطفی ابطحی، قائم مقام سازمان اکو هم در این مراسم اظهار کرد: سازمان اکو یک سازمان منطقه‌ای بین‌المللی است که امیدواریم در سال آینده شاهد تاسیس بنیادهایی مانند بنیاد بیماریهای نادر ایران در کشورهای دیگر منطقه اکو باشیم.

دکتر علی حمزه زاده، رئیس بنیاد بیماریهای نادر در استان آذربایجان غربی هم در این مراسم اظهار کرد: درمان، پیشگیری و تولید علم سه استراتژی مهم نظام سلامت هستند این در حالی است که بیشتر بیماریهای نادر درمان قطعی ندارند.

وی در ادامه گفت:‌ پیشگیری از ابتلا به بیماریهای نادر اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر از نظر تولید علم، بیماری‌های نادر در علوم پزشکی، کتاب ناگشوده هستند. در این شرایط لازم است دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداختن به این دسته از بیماری‌ها را جزو اولویت‌های خود قرار دهند.

حمزه زاده با اشاره به اطلس بیماریهای نادر اظهار کرد: طی روزهای اخیر دو اتفاق بسیار مهم رخ داده است که یکی از آنها افتتاح دفتر همکاری‌ بنیاد بیماریهای نادر با دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و نکته دوم عرضه اطلس بیماریهای نادر است.

وی تاکید کرد: در اطلس بیماریهای نادر اطلاعات به دو بخش تقسیم شده‌اند که در یک بخش اطلاعات متناسب با جامعه پزشکی و در بخش دیگر اطلاعات برای بیماران ارائه شده است.

حمزه زاده با اشاره به نقاط قوت و ضعف کارهایی که پیش از این درباره بیماری‌های نادر صورت گرفته بود، اظهار کرد: پیش از این کار منسجمی در زمینه بیماریهای نادر انجام نشده بود و تنها اطلاعاتی از طریق سایت‌ها در اختیار مخاطبان قرار گرفته بود. از نقاط قوت این کار دسترسی ارزان و راحت بیماران و پزشکان به اطلاعات بود اما متاسفانه مخاطب هدف این اطلاعات مشخص نبود.

وی در پایان اظهار کرد: در اطلس بیماریهای نادر تعریف کل این بیماریها به زبانی قابل فهم برای بیماران ارائه شده است. علاوه بر آن اسامی دیگر این بیماریها در این اطلس آمده است. از دیگر مطالب ارائه شده در این اطلس شیوع و بروز بیماریهای نادر، علائم آنان، پیش آگهی این بیماریها و مراقبت از بیماران است.