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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

منتقمی در گفتگو با مهر:

جامعه ورزش البرز همانند راهپیمایی 22 بهمن در انتخابات حضور حداکثری خواهد داشت

جامعه ورزش البرز همانند راهپیمایی 22 بهمن در انتخابات حضور حداکثری خواهد داشت

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز گفت: جامعه ورزش استان البرز همانند راهپیمایی 22 بهمن در انتخابات حضور حداکثری خواهد داشت.

بهروز منتقمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جامعه ورزش استان البرز همانند راهپیمایی 22 بهمن در انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور حداکثری خواهد داشت.

وی ادامه داد: جامعه ورزش استان البرز همواره در طول 33 سال عمر انقلاب اسلامی حضور فعالی را در صحنه های مختلف داشته است و همواره از این نظام و انقلاب اسلامی حمایت کرده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز افزود: جامعه ورزش استان همواره ولایت مداری و پایبندی به اصول و ارزش های انقلاب را حفظ و ثابت کرده است و همیشه در صحنه حاضر بوده است.

منتقمی گفت: جامعه ورزش استان البرز بار دیگر ولایت مداری و وفاداری خود به نظام را ثابت خواهد کرد و در انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور حداکثری خواهد داشت.

وی اظهار داشت: این حمایت و حضور جوانان در صحنه نشان اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران است.

کد مطلب 1546933

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