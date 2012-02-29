به گزارش خبرنگار مهر، اردوهای دانش آموزی جزو یکی از فعالیت های پرورشی و تربیتی است که از سالیان دور همواره از سوی معاونان امور تربیتی در مدارس برگزار می شود؛ اردوهایی که با اهداف مختلفی همچون پرورش کارگروهی، همیاری و آمادگی دانش آموزان برای تجربه دور از خانه و خانواده بودن در سنین مختلف برگزار می شود.

این اردوها که به دو شکل کوتاه مدت یعنی در طول یک روز و بلند مدت یعنی در طول چند روز در قالب سیاحتی، تفریحی و زیارتی برگزار می شود فرصت شیرینی است که همه افراد در طول دوران دانش آموزی خود تجربه کرده و خاطرات خوب و ماندگاری را از آن در ذهن دارند.

اردوها خاطرات ماندگار در اذهان

تنقلات و خوراکی های رنگارنگ روزهای اردو، شعرها و خنده های داخل اتوبوس، بازی های دسته جمعی با دوستان در فضای باز، طعم لذت بخش ناهارهای دور همی و عکس های یادگاری با دوستان و معلمان تنها بخشی از خاطرات شیرینی است که هر فردی از اردوهای دوران مدرسه در ذهن خود دارد.

علاوه بر همه این تاثیرات تفریحی و ماندگار، اردوهای دانش آموزی مامنی برای مربیان پرورشی است که به دانش آموزان خود زندگی در شرایط سخت و دور از امکانات ایده آل، بالا بردن صبر و بردباری در طول سفر، یادگیری کار گروهی، ارتباط با ائمه و معصومین در سفرهای زیارتی، آشنایی با زیبایی ها و میراث این مرز و بوم و ... را بیاموزند.

واقعه پارک شهر و توقف اردوها

سالانه هزاران اردو در مدارس سراسر کشور برگزار می شود که البته در بین آنها اتفاقات ناگوار و البته غیرقابل اجتنابی رخ می دهد که در برخی موارد غیرقابل جبران است و کام شیرین دانش آموزان و خانواده ها را تلخ می کند. شاید یکی از ناگوارترین و تلخ ترین این حوادث مربوط به کشته شدن 6 دانش آموز در استخر پارک شهر شود که موجب ترس مدیران و مسئولان مدارس و آموزش و پرورش از بردن دانش آموزان به اردو شده و تا بیش از 6 سال اردوهای دانش آموزی را متوقف کرده بود.

در سال 1386 اردوهای دانش آموزی با ارائه بخش نامه ای از سوی معاونت پرورشی وقت دوباره آغاز شد و مدیران مدارس و مربیان تربیتی براساس ذوق و سلیقه خود این اردوها را برگزار کردند؛ به گفته محمد بنیادی، معاون پرورشی سابق آموزش و پرورش شهر تهران، در 11 تیر سال 1384، هر مدیری باید سالی سه بار دانش آموزان را به اردو ببرد.

این اردوها به قدری قوت گرفت تا اینکه مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش در ابتدای سال تحصیلی جاری تصمیم گرفتند اردوهای راهیان نور را در سطح وسیع و کشوری بین دانش آموزان سراسر کشور برگزار کنند و بیش از یک میلیون دانش آموز و معلم را به این اردوها ببرند؛ اما آنها هیچ وقت پاسخ نگرانی رسانه ها درباره میزان سرانه هر دانش آموز در این اردوها را عنوان نکردند.

اردوهای راهیان نور به خوبی پیش می رفت تا اینکه در پانزدهم بهمن ماه امسال، یک دستگاه اتوبوس حامل دانش آموزان خراسان رضوی براثر سرعت راننده واژگون شد و سه دانش آموز کشته و 13 نفر نیز مصدوم شدند که شامل 10 نفر دانش‌آموز و 3 نفر معلم بودند

به گفته پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، "ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه و توجه نداشتن به جلو علت وقوع تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان" بوده است.

به فاصله کمتر از 10 روز بعد نیز واقعه مشابه ای برای دانش آموزان کاروان راهیان نور استان سمنان رخ داد و یک دانش آموز و یک معلم کشته و عده زیادی آسیب دیدند.

واکنش وزیر آموزش و پرورش نسبت به این موضوع

پس از بروز هر دو حادثه، وزیر آموزش و پرورش که به گفته خود با یکی از خبرگزاری های کشور در نهم اسفند امسال، تنها سخنگو و پاسخگوی وزارتخانه است و معاونان وی نباید اظهار نظر کنند چرا که وی باید در مقابل مجلس پاسخگو باشد؛ تنها به ارائه پیام تسلیت بسنده کرد و هیچ وعده ای درباره بهبود شرایط اردوها نداد.

حتی حاجی بابایی، روز چهارشنبه 3 اسفند 90 در حاشیه نشست هیئت دولت درمورد کشته و مجروح شدن دانش آموزان و معلمان درسفرهای راهیان نور گفت: «درمورد این حوادث من مسئول نیستم، از مسئولان حمل ونقل دراین رابطه بپرسید.

این در حالی است که واقعیت ها نشان می دهد مسئولان مدارس برای کاهش هزینه اردوها، از اتوبوسهای قدیمی و در برخی از موارد خارج از رده استفاده می کنند و با همین سهل انگاری به نظر کوچک، حادثه های بزرگی را رقم می زنند که طی آن جان دانش آموزان به خطر می افتد.

دکتر علیرضا اسماعیلی، فرمانده سابق پلیس راه کشور در این باره به مهر گفت: وقتی اردوها طی یک مدت کوتاهی برگزار می شود بر ناوگان حمل و نقل فشار وارد می شود و به همین دلیل شاهد هستیم که در برخی از موارد از اتوبوس های قدیمی و فاقد تجهیزات لازم و ایمنی کافی استفاده می شود.

آخرین حادثه ناگوار اردوی دانش آموزی رقم خورد

حالا پس از گذشت کمتر از 10 روز از واقعه کشته شدن دانش آموز و معلم سمنانی در اردو راهیان نور، روز گذشته، سه شنبه نهم اسفند، اتوبوس حامل دانش آموزان دبیرستان فیروزآباد البرز واژگون شده و به گفته رئیس راهنمایی و رانندگی سپیدان، 4 دانش آموز کشته شده اند.

به گفته سرهنگ دارابی ، این اتوبوس حامل 40 نفر از دانش آموزان مقاطع اول و دوم دبیرستان البرز شهرستان فیروزآباد بوده که در مسیر بازگشت از پیست اسکی شهرستان سپیدان ، دچار این سانحه شد.

وی افزود: پس از این که در مسیر سرازیری، راننده اتوبوس متوجه می شود که ترمزاین وسیله نقلیه بریده است تصمیم می گیرد اتوبوس را به سمت کمربندی کنار فرمانداری سپیدان هدایت کند اما به علت سرعت زیاد ، اتوبوس پس از چندین نوبت غلتیدن واژگون و متوقف شد.

شیوه نامه ای برای اردوهای دانش آموزی نداریم

مرتضی محمد زاده، یکی از مربیان پرورشی بازنشسته آموزش و پرورش استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تاسف از بروز چنین حادثه ای گفت: شیوه نامه برگزاری اردوها دارای نقاط ضعف فراوانی همچون نبود قانونی درباره نوع وسیله حمل و نقل است که در نهایت منجر به بروز این حوادث تلخ می شود.

وی ادامه داد: توقع می رفت پس از حوادث ناگوار پی در پی اردوی راهیان نور، معاونت پرورشی بخش نامه فوق العاده ای در این باره صادر کند که چنین اتفاقی نیفتاد و حالا در آستانه سالگرد تاسیس معاونت پرورشی باید شاهد این اتفاق ناگوار و تلخ باشیم.

محمد زاده با بیان اینکه توقف اردوها راهکار مناسبی برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی نیست، گفت: در این وقایع این چنینی آموزش و پرورش به طور کامل مقصر است و نمی تواند به بهانه بدی راه و جاده از وظیفه خود سرباز زند؛ چون در هر سه حادثه مشکل از اتوبوس های قدیمی و فرسوده بوده که مسئول تهیه آن مربیان پرورشی برگزار کننده اردو هستند.

این مربی پرورشی تصریح کرد: لازم است مسئولان آموزش و پرورش به جای سرباز زدن از مسئولیت جلوی این وقایع را تا دیر نشده بگیرند.