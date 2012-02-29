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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۵

موحد:

هیچ تخلف انتخاباتی در کرمان رخ نداده است

هیچ تخلف انتخاباتی در کرمان رخ نداده است

کرمان - خبرگزاری مهر: دادستان کرمان گفت: تاکنون تخلف انتخاباتی قابل توجهی در کرمان مشاهده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله موحد انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را ضامن بقای ثمردهی دستاوردهای شکوهمند انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: روند تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای مجلس نهم شورای اسلامی در کرمان مطلوب است و تخلف جدی در این زمینه گزارش نشده است.

موحد با تاکید بر حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: مردم اولویت نخست خود را حضور در صحنه انتخابات و اولویت دوم را انتخاب فرد اصلح قرار دهند.

این مسئول قضایی از کاندیداها،‌ طرفداران آنها و مجریان انتخابات خواست تا با رعایت اخلاق انتخاباتی در مسیر قانون گام بردارند و اظهار داشت: رعایت اصول قانون انتخابات باید به عنوان خط قرمز فعالیت‌های کاندیداها، ستادها و طرفداران آنها مد نظر قرار گیرد و برخلاف آن اقدام و حرکتی نداشته باشند.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت انتخابات برای ایجاد وفاق، هماهنگی و وحدت ملی استفاده شود، تصریح کرد: نقش کاندیداها در این امر بسیار مهم و اساسی است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان بیان داشت: کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی به بیان توانمندی‌های خود بپردازند و از تخریب، طرح مسایل شخصی و خصوصی رقیب انتخاباتی خود پرهیز کنند و به رعایت صرفه‌جویی در هزینه‌های تبلیغاتی توجه داشته باشند.

وی تصریح کرد: برگزاری انتخابات در ایران مبتنی بر ارزش‌ها و معیارهای اسلامی و الهی است و کوچک‌ترین بداخلاقی انتخاباتی نیز زیبنده جامعه اسلامی ما نیست.
 

کد مطلب 1546935

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