هیچ تخلف انتخاباتی در کرمان رخ نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله موحد انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را ضامن بقای ثمردهی دستاوردهای شکوهمند انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: روند تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای مجلس نهم شورای اسلامی در کرمان مطلوب است و تخلف جدی در این زمینه گزارش نشده است.

موحد با تاکید بر حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: مردم اولویت نخست خود را حضور در صحنه انتخابات و اولویت دوم را انتخاب فرد اصلح قرار دهند.

این مسئول قضایی از کاندیداها،‌ طرفداران آنها و مجریان انتخابات خواست تا با رعایت اخلاق انتخاباتی در مسیر قانون گام بردارند و اظهار داشت: رعایت اصول قانون انتخابات باید به عنوان خط قرمز فعالیت‌های کاندیداها، ستادها و طرفداران آنها مد نظر قرار گیرد و برخلاف آن اقدام و حرکتی نداشته باشند.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت انتخابات برای ایجاد وفاق، هماهنگی و وحدت ملی استفاده شود، تصریح کرد: نقش کاندیداها در این امر بسیار مهم و اساسی است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان بیان داشت: کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی به بیان توانمندی‌های خود بپردازند و از تخریب، طرح مسایل شخصی و خصوصی رقیب انتخاباتی خود پرهیز کنند و به رعایت صرفه‌جویی در هزینه‌های تبلیغاتی توجه داشته باشند.

وی تصریح کرد: برگزاری انتخابات در ایران مبتنی بر ارزش‌ها و معیارهای اسلامی و الهی است و کوچک‌ترین بداخلاقی انتخاباتی نیز زیبنده جامعه اسلامی ما نیست.

