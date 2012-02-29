سه رویکرد اصلی پلیس برای کاهش تصادفات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی صبح چهارشنبه در دیدار با نماینده سازمان بهداشت جهانی با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی برای کاهش تلفات رانندگی اظهار داشت: با توجه به اینکه در 10 ماهه امسال یک میلیون و 460 هزار خودروی جدید به همراه 800 هزار موتورسیکلت شماره گذاری شده است و یک میلیون و 670 هزار نفر نیز گواهینامه جدید گرفته اند، تلفات رانندگی با کاهش 14.2 درصدی همراه بود ضمن اینکه در مدت 17 هزار نفر کمتر در تصادفات رانندگی مجروح شدند.

وی ادامه داد: در این مدت تصادفات نیز 20 درصد کاهش یافت. این در حالی است که در سال 85 ، 27 هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند اما امروز با وجود افزایش دو برابری خودروها و حجم سفر میزان تلفات به 20 هزار نفر کاهش یافته است.



رئیس پلیس راهور تاکید کرد: ایران کشوری پهناور است و بیشتر سفرها به صورت زمینی انجام می شود. پلیس راهور با انجام اقدامات توانست در کمتر از یک سال میزان کشته ها را 3 هزار نفر کاهش دهد. دین ما ارزش زیادی برای جان انسان ها قائل است و نجات جان یک انسان را نجات یک جامعه می داند.



مومنی با اشاره به سه رویکرد پلیس برای کاهش تصادفات و تلفات رانندگی تاکید کرد: بازنگری و تصویب قانون جدید از ابتدای اردیبهشت ماه، اقدامات آموزشی و فرهنگی و استفاده از فناوریهای نوین سه عامل کاهش تلفات در کشور است.



پلیس ایران آمادگی دارد دستاوردهای خود را به کشورهای نیازمند ارائه کند. ضمن اینکه در بخش فرهنگی نیز آماده کمک به تمامی کشورها هستیم.



وی با بیان آمادگی تمام مسئولان کشور برای افزایش ایمنی و انضباط در آمد و شد گفت: امیدواریم بتوانیم سوانح را به حداقل برسانیم داشتن خودروی ایمن و راه ایمن حق مردم است و در صورتی که در تصادفات، راه یا خودرو تاثیرگذار باشد نقش آن مشخص می شود.



مومنی در پایان گفت: اصحاب رسانه در فرهنگ سازی کمک زیادی به پلیس کردند این در حالی است که همکاری خوب مردم باعث کاهش کشته های تصادفات شد.