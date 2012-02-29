به گزارش خبرنگار مهر، پس از 6 سال عدم فعالیت برون مرزی فدراسیون سوارکاری اول اردیبهشت ماه سال آینده 3 سوارکار از تیم جوانان و 3 سوارکار از تیم نوجوانان سوارکاری با اسب قرضی به مسابقات آسیایی پرش با اسب قرضی به کره جنوبی اعزام خواهند شد.

به همین خاطر فینال مسابقات انتخابی این دو تیم فردا پنجشنبه در مجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران برگزار خواهد شد. این مسابقات از ساعت 9:30 تا 17 در دو رده سنی 14 تا 18 سال و 19 تا 26 سال برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، همزمان با این مسابقات اجلاس کنفدراسیون سوارکاری آسیا نیز در کره جنوبی برگزار خواهد شد. همچنین اعزام سوارکاران ایرانی در رده بزرگسالان برای شرکت در تورنمنت های بین المللی با اسب قرضی در سال آینده ادامه خواهد داشت.