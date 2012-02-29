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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

دامغانی:

انجمن دوستدارن ایران و روسیه در گرگان تشکیل می شود

انجمن دوستدارن ایران و روسیه در گرگان تشکیل می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن گرگان از تأسیس انجمن دوستداران ایران و روسیه در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دامغانی صبح چهارشنبه در اولین نشست صمیمی با اتباع روسی مقیم گرگان بر لزوم تداوم بیشتر جلسات هم اندیشی با اتباع خارجی تأکید کرد.

وی هدف از تشکیل جلسه را نزدیکی و هم اندیشی با اتباع روسی مقیم گلستان برای دستیابی به نظرات، پیشنهادات و انتقادات آنان برشمرد و گفت: یکی از برنامه های اتاق جذب اتباع خارجی مقیم گلستان به اتاق است که در اولین گام این دعوت از اتباع روسی صورت گرفته است.

دامغانی افزود: بنا داریم این جلسات را به طور منظم برگزار کنیم تا فعالیت ها را به شکلی اصولی و دقیق برنامه های آینده را پی ریزی کنیم .

وی همچنین پیشنهاد داد: انجمن دوستی ایران و روسیه تشکیل شود و پیگیری این مورد را به هاشمی مشاور امور بین الملل اتاق و صباحی رئیس کمیسیون توسعه تجارت محول کرد.

کد مطلب 1546938

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