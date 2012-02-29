راه اندازی بزرگترین واحد تولید چیپس میوه در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان روز چهارشنبه در بازدید از مراحل پایانی ساخت این واحد پیشرفته در شهرستان مرند گفت: توجه و پاسخگویی صحیح به ذائقه مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و فرآوری‌کنندگان محصولات کشاورزی و همچنین افزایش کمی و کیفی محصول در کنار مدیریت مناسب و بهینه هزینه‌های تولید و توزیع، صنعت مهم فرآوری محصولات بخش کشاورزی را در شرایط مناسب توسعه در سال‌های آتی قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه کارخانه تولید چیپس انواع میوه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین تزریق تسهیلات بانکی، با برآورد هزینه ریالی به مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون ریال، در شهرک صنعتی شهرستان مرند در حال احداث بوده و به زودی بهره‌برداری از آن آغاز خواهد شد، اظهار کرد: توجه تولیدکنندگان به نیازهای بازار مصرف در کشور و مراکز مقصد محصول صادر شده با پاسخگویی صحیح به آن، خواهد توانست اهداف توسعه‌ای را برآورده کند.

محمدیان در این بازدید همچنین به لزوم تنوع بخشی بیشتر به محصولات تولیدی برای ورود هر چه مطمئن‌تر به بازارهای منطقه‌ای و جهانی با ایجاد قابلیتهای لازم در صنعت در امکان رقابت با شرکتهای دیگر حاضر در بازار گفت: این کارخانه، با تولید سالانه 25 هزار تن چیپس انواع میوه‌ها، فعالیت خود را آغاز و به صورت مستقیم برای 30 نفر از اهالی بومی منطقه اشتغال دائم مولد ایجاد خواهد کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به بهره‌گیری این کارخانه تولید محصول چیپس از فناوری روز دنیا گفت: نبود و کمبود تولید این محصول تاکنون در استان و کشور و همچنین عدم استفاده این کارخانه از مواد نگهدارنده شیمیایی و در کنار آن، ماندگاری یک ساله محصول تولیدی، شرایط مناسبی را در تولید، توزیع با دقت در تنوع بخشی به تولید برای نفوذ بیشتر و ماندگاری در بازار، در اختیار این کارخانه قرار می‌دهد.

محمدیان با اظهار اینکه حمایت مستقیم و غیرمستقیم از تولیدکنندگان بخش‌های مختلف کشاورزی به عنوان وظیفه اصلی توسط سازمان جهادکشاورزی با دقت هرچه بیشتر دنبال می‌شود، افزود: وجود و توسعه و استمرار تولید محصول توسط مراکز فرآوری، ارزش افزوده تولیدات کشاورزی در مناطق مختلف استان را در موقعیت بهتری قرار داده و علاوه بر پاسخ دهی مناسب به بازارهای مصرف داخلی، صدور به کشورهای دیگر را با هدف ورود ارز و گسترش و توسعه بیشتر زیرساختهای کشاورزی می‌تواند به دنبال داشته باشد.