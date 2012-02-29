به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام شرکت فولاد پوسکو کرهجنوبی اسپانسر باشگاه پوهانگ استیلرز که در سال 2009 عنوانی قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورده است، به همراه هیئت همراه طی دو روز گذشته در باشگاه سپاهان اصفهان حاضر شد و با مدیران ارشد باشگاه به دیدار و گفتگو پرداخت.
در این دیدار محمد ترابیان رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان با ابراز خشنودی از حضور مقامات شرکت پوسکو و باشگاه پوهانگ در اصفهان، پیشنهاد سمیعی نژاد مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مبنی بر انجام دیدار تدارکاتی بین دو تیم مطرح کرد تا این مسابقه دو باشگاه بزرگ آسیایی، همکاریهای مشترک و راه جدیدی را بین آنها آغاز کند.
وی تاکید کرد: براساس این پیشنهاد دیدار تدارکاتی تیمهای فوتبال دو باشگاه به صورت رفت و برگشت در ایران و کره جنوبی میتواند آغاز و نقطه عطف این همکاریها باشد و در آمد حاصل از آن هم میتواند به بیماران سرطانی اختصاص یابد.
چو قائم مقام شرکت پوسکو(اسپانسر باشگاه پوهانگ) هم در این دیدار ضمن ابراز خوشحالی از حضور در باشگاه سپاهان ایران خاطرنشان کرد: همکاریهای دو باشگاه بزرگ سپاهان و پوهانگ استیلرز که از سوی دو قطب بزرگ صنعتی آسیا حمایت و پشتیبانی میشوند، میتواند تاثیرات مثبت و مطلوبی برای دو مجموعه در پی داشته باشد.
وی ادامه داد: پیشنهاد دیدار دوستانه رفت و برگشت دو تیم پوهانگ استیلرز و سپاهان که هر دو از بزرگان ایران و کره هستند و پیشینه حضور در جام باشگاههای جهان را در کارنامه خود دارند، میتواند شروع خوبی برای این همکاریها باشد.
دکتر چو همچنین خاطرنشان کرد: برپایی این دیدار در ایامی که دو تیم در لیگهای خود رقابت نداشته باشند، میتواند دیداری جذاب و دیدنی برای هواداران دو باشگاه باشد.
ترانسفر بازیکن، برگزاری برنامههای آموزشی مشترک و تبادل اطلاعات و عقد قرارداد رسمی همکاری از دیگر محور سخنان مقامات دو باشگاه بود.
از سوی دیگر تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دومین دیدار تدارکاتیاش در اردوی ترکیه، عصر امروز به مصاف اسلاویا پراگ بلاروس میرود.
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