شور انتخاباتی در استان زنجان /موج ها ی تبلیغاتی از راه می رسند

به گزارش خبرنگار مهر، استان زنجان که در نهمین دوره انتخابات مجلس نهم رقابت 45 داوطلب نمایندگی مجلس نهم را تجربه می کند کاندیداها و طرفداران آنها در تلاش برای معرفی کامل خود هستند.

مردم استان زنجان همانگونه که در عرصه های مختلف ثابت کرده اند مردمی ولایتمدار و مطیع ولایت مطلقه فقیه بودند و همواره هر جریانی را که در تقابل با نظام و ولایت فقیه بوده طرد کرده اند . حماسه 9 دی نمود عینی این مسئله است و در قبال جریان انحرافی نیز مردم استان زنجان آگاهانه وارد عرصه شده اند و مخالف کسانی هستند که در طرفداری از جریان فتنه و انحرافی باشند.

امروز رقابتهای انتخاباتی زنجان جانی دوباره گرفته و داوطلبان و طرفداران آنها با برگزاری گردهمایی ها و سخنرانی ها و نصب پوستر و پلاکاردها فضای شهر زنجان را کاملا انتخاباتی کرده اند.

یک شهروند زنجان با ابراز خوشحالی از رفتن فضای انتخاباتی استان و بخصوص شهر زنجان به سوی فضای انتخاباتی، از کاندیداها خواست تنها وعده هایی بدهند که فردا بتوانند در کسوت نمایندگی مجلس پاسخگوی آنها باشند.

محمدی با انتقاد از برخی شعارهای تبلیغاتی، این نوع تبلیغات را توهین به شعور و فرهنگ بالای مردم استان دانست و گفت: داوطلبی که در تبلیغات انتخاباتی خود می نویسد" زنجان چهارسال بیدار خواهد بود" باید جواب بدهد آیا در گذشته استان زنجان وشهر زنجان در خواب بوده است.

وی با ابراز تاسف از اینکه برخی افراد تنها برای کسب رای هر جمله و شعاری را نسنجیده بیان می کنند افزود: این توهین به فرهنگ پرافتخار و پرعظمت استان و شهر زنجان است شهری که به شهر شور و شعدر حسینی و غواصان دریادل مشهوراست، شهر دانشمندان بزرگ و آگاه و شهدایی که بیدار و هوشیار در مقابل دشمن بعثی به پا خاستند.

امروز زنجان و زنجانی به وجود فرزندان خود می بالد کسانی که در خوشی ها و ناخوشیها و سختیها در کنار مردم زنجان بوده اند و سختیها و مشکلات مردم زنجان را در کنار شان لمس کرده اند و در حال حاضر هم در برنامه های تبلیغاتی خود هرگز شعار نمی دهند .

اصولگرایان استان زنجان بخصوص در حوزه انتخابیه زنجان و طارم در نهمین دوره انتخابات مجلس نهم به وحدت خاص و مطلوب رسیده اند. دکتر محمد اسماعیلی فرمانده و رزمنده دوران دفاع مقدس گزینه اصلی همه گروههای اصولگرا است و جبهه متحد، جبهه پایدار و جبهه ایستادگی همه نام وی را در لیست خود گنجانده اند.

دکترمحسن علمیردانی دیگر گزینه اصولگرایان در هر دو جبهه متحد و پایداری است که اصولگرایان وی را در لیست خود قرار

داده اند.

در این میان محمد اسماعیلی از حمایت جبهه ایستادگی نیز سود می برد و در کنار خود نام دکتر سید جلال حسینی آزاده و جانباز و از نمایندگان سابق دور هفتم مجلس را در کنار خود می بیند.

مهندس رضا عبداللهی نیز نماینده شش دور مجلس شورای اسلامی که توسعه و پیشرفت امروز حوزه انتخابیه ماهنشان، ایجرود، دنی و انگوران مدیون تلاش ها و پی گیریهای وی است از دیگر کاندیداهای انتخالبات نهم است.

سید محمد موسوی سجاسی دیگر گزینه جبهه متحد اصوگرایان در استان زنجان است که اقبال خوبی برای وی در روند نظرسنجی های دقیق صورت گرفته در استان وجود دارد. وی از چهرهای تاثیرگذار در منطقه خدابنده است.

اکنون همه کاندیداهای استان در رقابتی سازنده می کوشند تا به بهارستان راه یابند و مردم استان زنجان نیز با وعده حضور پررنگ خود در روز 12 اسفندماه نوید خلق حماسه ای دیگر را داده اند.

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گزارش:رحیم مفدمی

عکس:فاطمه هاشم نژاد