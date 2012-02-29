گشت پسماند نوروزی در خوزستان/ دستگیری سه فروشنده مواد مخدر در باوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان از راه اندازی گشت پسماند در سطح استان ویژه ایام نوروز خبر داد.

تورج همتی رئیس کمیته پاکسازی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در نخستین جلسه هماهنگی این کمیته ضمن اعلام خبر فعال سازی گشت پسماند کمیته پاکسازی بر ضرورت توجه مضاعف به امر زیباسازی فضاهای شهری در ایام نوروزی تاکید کرد.



وی گفت: وظیفه این گشت بسترسازی لازم برای زیباسازی محیطهای شهری و تفرجگاه های برون شهری و تامین سلامت و بهداشت عمومی شهروندان و میهمانان ایام نوروزی است.



همتی اعلام کرد: با توجه به نزدیکی ایام نوروز و شرایط مناسب آب و هوایی استان خوزستان پیش بینی می شود نوروز امسال شاهد سفرهای نوروزی بیشتری به استان باشیم؛ بنابراین ضروری است در روزهای پایانی سال جاری تلاش و جدیت بیشتری از طرف سازمانها و ارگانهای ذیربط صورت پذیرد.



رئیس کمیته تسهیلات سفرهای نوروزی استان از اعضای این کمیته خواست تا با مستندسازی وضعیت موجود به‌ویژه ورودیهای شهرهای استان، اماکن تفریحی و کمپها مشکلات احتمالی زیست محیطی و بهداشتی را بررسی و در صورت نیاز به پاکسازی و زیباسازی به فوریت اقدام شود.



همتی حوزه فعالیت کمیته پاکسازی را تمام مراکز خدمات عمومی سطح استان برشمرد و بر ضرورت فعال سازی کمیته های شهرستانی تاکید کرد.



دستگیری سه فروشنده مواد مخدر در باوی

همچنین معاون کلانتری 24 شهرستان باوی پس از دستگیری سه فروشنده مواد مخدر مقدار چهار کیلوگرم تریاک را از آنان کشف کردند.



ماموران کلانتری 24 باوی در پی دریافت خبری مبنی بر خرید و فروش مواد مخدر توسط افرادی که در سطح حوزه استحفاظی موضوع را دستور کار خود قرار دادند.



ماموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی سه نفر از فروشندگان مواد مخدر را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در یک اقدام غافلگیرانه به بازرسی منزل آنان پرداختند.



ماموران پلیس در بازرسی از منزل متهمان مقدار چهار کیلوگرم تریاک و آلات استعمال مواد مخدر را کشف کردند و سه نفر از سوداگران مرگ را دستگیر کردند.



دستگیری سارق مسلح در خوزستان

از سوی دیگر، ماموران کلانتری 29 اهواز در پی دریافت خبری مبنی بر مخفی شدن یک نفر سارق مسلح در سطح حوزه استحفاظی موضوع را دردستور کار خود قرار دادند.



ماموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی پس از شناسایی محل اختفا برای دستگیری وی اقدام کردند.



در ادامه متهم به محض مشاهده ماموران پلیس با یک قبضه اسلحه کلت کمری متواری که پس از تعقیب و گریز در نهایت با شلیک تیر به پای متهم را زمین گیر شد.



متهم پس از دستگیری در بازجویی های فنی پلیس به دو فقره سرقت مسلحانه از مسافران نوروزی، هفت فقره سرقت موتور سیکلت و سه فقره سرقت سیم برق اعتراف کرد که تحقیقات از وی همچنان ادامه دارد.