به گزارش خبرنگار مهر، پیش از پرواز تیم ملی به امارات و برگزاری اردوی چند روزه در این کشور بود که اعلام شد شرکت "پوما" اسپانسر جدید تیم ملی است و این شرکت از این به بعد وظیفه تامین توپ و البسه بازیکنان تیم ملی را عهده دار می شود.

نارضایتی کارلوس کی روش از کیفیت لباس های قبلی تیم ملی باعث شده بود تا مسئولان فدراسیون به فکر اسپانسر جدید و با کیفیت تری باشند تا علاوه بر برطرف کردن این مشکل، قرارداد مالی خوبی را هم با این شرکت امضا کنند.

بعد از این تصمیم، شرکت پوما از میان چند شرکتی که پیشنهادشان روی میز رئیس فدراسیون فوتبال قرار داشت انتخاب و قرار شد اردوی تیم ملی برای بازی با قطر با لباس های این شرکت برگزار شود. با این حال طبق گفته محمد درخشان رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال هنوز هیچ قراردادی بین فدراسیون و پوما بسته نشده است و لباس های این شرکت هنوز در مرحله کیفیت سنجی قرار دارد.

درخشان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: قرار شد پوما موقتا در این اردو لباس تیم ملی را تامین کند و کیفیت آن توسط مربیان تیم ملی ارزیابی شود. هنوز هیچ قرادادی بین فدراسیون و پوما بسته نشده است و فکر نمی کنم تا بعد از انتخابات فدراسیون فوتبال چنین اتفاقی رخ بدهد. فعلا همه چیز تحت تاثیر انتخابات قرار دارد و باید ببینیم چه پیش می آید؛ چرا که شاید رئیس بعدی فدراسیون قصد همکاری با شرکت پوما را نداشته باشد.

وی درباره شرایط همکاری پوما با فدراسیون فوتبال تاکید کرد: همانطور که گفتم ما با مدیران این شرکت پای میز مذاکره نرفته ایم و درباره این مسائل صحبتی نشده است. با این حال از نظر زمانی می توان گفت با هر شرکتی قراداد امضا کنیم، این قرارداد حداقل تا بعد از جام جهانی برزیل پابرجاست.

رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال درباره اعتراض علی کریمی نسبت به کیفیت لباس های پوما هم گفت: اگر بازیکنان از کیفیت لباس ها ناراضی هستند باید آنرا به مربیان و کادر فنی منتقل کنند و آنها هم این مسئله را به فدراسیون فوتبال یادآوری کنند. هنوز این مسئله به ما منعکس نشده است.

هر چند درخشان هرگونه مذاکره جدی و امضای قرارداد با شرکت پوما را منکر می شود، اما بعید به نظر می رسد یک شرکت معتبر و بین المللی بدون امضای قرارداد و فقط به صرف کیفیت سنجی با فدراسیون فوتبال همکاری کند. "پوما" یکی از شرکت های شناخته شده در تامین البسه و توپ است و تیم های ورزشی مختلفی در دنیا با آن همکاری می کنند. به همین خاطر دور از ذهن است که بدون در نظر گرفتن جنبه های مالی وظیفه تامین البسه تیم ملی را بر عهده بگیرد.

محمد خلیل پور نماینده شرکت پوما در ایران در واکنش به صحبت‌های درخشان به خبرنگار مهر گفت: لباس های تیم ملی قبلا تست شده و مگر می شود در یک مسابقه رسمی کیفیت سنجی شود. معمولا یک لباس اول در تمرینات تست می شود و بعد بر تن بازیکنان تیم ملی می‌رود. من بعید می دانم آقای درخشان چنین صحبت هایی مطرح کرده باشند.

وی افزود: مذاکرات پوما مستقیم با درخشان صورت نگرفته است و این شرکت کارهایش را با کفاشیان هماهنگ کرده است. لباس تیم ملی اگر مناسب نبود یا کیفیت نداشت قطعا الان بازیکنان از آن استفاده نمی کردند.

خلیل پور از پاسخ دادن شفاف به این سئوال که " تا چه سالی با فدراسیون فوتبال قرارداد دارید؟" خودداری کرد و یادآور شد: تا هر موقعی که امکانش باشد و با ما رفتار خوبی صورت بگیرد. ما فعلا اسپانسر تیم ملی هستیم و اجازه بدهید گام به گام جلو برویم.

وی درباره این صحبت درخشان که گفته بود " امضای قراداد بعد از انتخابات فدراسیون فوتبال انجام می شود"، تصریح کرد: مگر می شود شما با یک شرکت همکاری کنید، اما با آن قراداد نداشته باشید. معمولا چون اطراف مسائلی از این دست حرف و حدیث های فراوانی وجود دارد طرفین بین خودشان مقرر می کنند که درباره این موضوع صحبتی نکنند.

صحبت های نماینده شرکت پوما نشان می دهد که این شرکت بر خلاف گفته های درخشان قراداد همکاری اش را با فدراسیون امضا کرده است، اما کمیته بازاریابی اصرار دارد که لباس ها در مرحله آزمایش است و هنوز مذاکره ای ابا این شرکت نجام نشده است.

از سوی دیگر این سئوال مطرح می شود که اگر لباس های شرکت پوما قبلا آزمایش شده اند و کیفیت آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است، چرا بعضی از بازیکنان تیم ملی از نامناسب بودن کیفیت این لباس ها ناراضی هستند؟!