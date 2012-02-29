مغز افراد افسرده بیش فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا با بررسی مغز افراد افسرده نشان دادند که میان فضاهای مختلف مغز به ویژه آنها که مسئول کنترل و تنظیم خلق و خو هستند حداکثر اتصال وجود دارد.

شایع ترین علائم بالینی افسردگی عبارتند از اضطراب، عدم تمرکز، اختلال حافظه و اختلالات خواب. تاکنون دانشمندان بسیاری مغز را برای کشف فضاهای مسبب علائم افسردگی رصد کرده اند. اما ترکیب علائم مختلف در این بیماری، محققان کالیفرنیایی را برآن داشت تا پیشنهاد دهند علائم چندگانه افسردگی می توانند با عملکرد بد اتصالاتی ارتباط دارد که مناطق مختلف مغز را به هم ربط می دهند.

به این ترتیب، برای اولین کشف کردند افراد افسرده دارای یک مغز بیش فعال هستند که در آن فضاهای مختلف حداکثر اتصال را با هم دارند.

در این تحقیق، محققان اتصالات کاربردی مغز در 121 بزرگسال مبتلا به اختلال افسردگی ماژور (MDD) را بررسی کردند و شدت سیگنالهای الکتریکی (امواج مغزی) برانگیخته از مغز این افراد را به منظور مطالعه درباره شبکه های مغز میان مناطق مختلف اندازه گیری کردند.

این محققان دریافتند که افراد افسرده دارای افزایش شدت امواج مغزی در تمام بسامدهای فعالیت الکتریکی هستند و عملکرد بد در شبکه های مختلف مغز را نشان می دهند.

براساس گزارش مدیکال اکسپرس، به ویژه نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که ریتمهای مغزی در برخی از این شبکه ها ترشح سروتونین و سایر مواد شیمیایی مغز را که به کنترل خلق و خو کمک می کنند ترشح می کنند.