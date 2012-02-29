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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

دلالی به مهر خبر داد:

نمایشگاه ترجمه تصویری قرآن در شاهرود برپا می شود

نمایشگاه ترجمه تصویری قرآن در شاهرود برپا می شود

شاهرود-خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از برگزاری نمایشگاه ترجمه تصویری قرآن کریم با عنوان«معاد و قیامت» در شاهرود خبر داد.

محمد دلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود ضمن اعلام اینکه نمایشگاه ترجمه تصویری قرآن کریم با عنوان«معاد و قیامت» در شاهرود برپا خواهد شد، افزود: این همایشگاه چهارشنبه هفدهم اسفندماه گشایش و تا بیست و ششم این ماه به روی علاقمندان باز است.

وی اظهار داشت: علاقمندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه به انتهای بازار سرپوشیده، سالن دبیرستان دکتر شریعتی مراجعه کنند.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه را گسترش قرآن در فرهنگ جامعه عنوان  و ابراز امیدواری کرد تا مردم با حضور پرشور خود از این نمایشگاه بهره ببرند.

این نمایشگاه به همت دارالقران اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و تشکلهای دینی این اداره کل برگزار می شود.

کد مطلب 1546948

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