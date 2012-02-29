برگزاری نشست کشورهای حامی یمن با نظارت ریاض و لندن

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد علی الاحول" در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اعلام کرد که ریاض در ماه مارس میزبان نشست کشورهای کمک کننده به یمن خواهد بود.

وی با بیان اینکه عربستان و انگلیس با همکاری یکدیگر نظارت بر نشست کشورهای کمک کننده به یمن را برعهده خواهند داشت افزود: یمن طرح 5 جانبه ای را در رابطه با نیازهای خود ارائه خواهد کرد.

سفیر یمن در عربستان سعودی در بخش دیگر سخنان خود از سرنوشت و آینده عبدالله صالح دیکتاتور مخلوع یمن اظهار بی اطلاعی و اعلام کرد که این موضوع به خود وی مرتبط است.

وی درباره اینکه مراسم تنفیذ "عبد ربه منصور هادی" در کاخ ریاست جمهوری یمن از سوی مخالفان این کشور و تاثیر آن بر روند سیاسی کشور گفت: این مسئله تاثیری بر روند سیاسی و وفاق ملی نخواهد گذاشت.

به موجب طرح شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن عبدالله صالح از قدرت کناره گیری کرد و طی برگزاری یک انتخابات فرمایشی منصور هادی معاون سابق صالح و تنها نامزد این انتخابات توانست به پیروزی دست یابد و به مدت 2 سال ریاست کشور در مرحله انتقالی را برعهده خواهد داشت.

احول در بخش دیگر سخنان خود درباره اوضاع مرزهای یمن و عربستان سعودی اظهار داشت: موضوع مرزها حل و فصل شده است و توافقنامه سال 2000 به طور دقیق این مسئله را نهایی کرده است.

وی در ادامه به هماهنگی و همکاری عالی 2 کشور در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم اشاره و اعلام کرد: این همکاری به شکل مستمر و مستقیم ادامه خواهد داشت.