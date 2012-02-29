12 هزار پرونده اشتغال در کمیته امداد گلستان تشکیل شد

جواد عینعلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی یازده ماه سال جاری سه هزار و 185 طرح اشتغال از محل تسهیلات امدادی و منابع بانکی اجرا شده که نسبت به سال پیش رشد 66 درصدی داشته است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان اعلام کرد: طی سال جاری حضور مددجویان تحت حمایت در کلاسهای آموزش فنی و حرفه ای به تناسب سال قبل 148 درصد رشد داشته است.

عینعلی گفت: در سال 1390 تعداد ، و یک هزار و 250 نفر مددجو در کلاسهای آموزش فنی و حرفه ای شرکت کرده، در حالی که تعداد شرکت کنندگان در سال قبل 504 نفر بوده است.

وی افزود: طی سال جاری تعداد یک هزار و 30 دانش آموز در مقطع دبیرستان جهت حرفه آموزی به آموزشگاهها معرفی شده و حرفه مورد علاقه خویش را فراگرفتند.

عینعلی با بیان اینکه در سال گذشته برای 74 نفر کاریابی صورت گرفته است، اظهار داشت: این تعداد در سالجاری افزایش پیدا کرده و برای 90 نفر کاریابی انجام شده که رشد آن 21 درصد بوده است.

