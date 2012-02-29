تخلف خاصی در حوزه های انتخاباتی استان کرمانشاه مشاهده نشده است

حجت الاسلام محمد آفتابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برخی از کاندیداها در بروشور قانونی به تبلیغات سوابق اقدام کرده اند که به لحاظ قانونی موردی نداشته اما در کنار آن اقدام به دادن وعده هایی کرده اند که مردم اینقدر دارای بصیرت هستند که به این وعده ها توجهی نکنند.



رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه افزود: بر طبق قانون هر کاندیدا می تواند در هر منطقه از مناطق شهرداری یک ستاد انتخاباتی داشته باشد که در حوزه انتخاباتی استان هر کاندیدایی می تواند در مناطق شهرداری 6 گانه یک ستاد انتخاباتی داشته باشد.



آفتابی افزود: امسال قطعات پوسترهای تبلیغاتی باید به طور قانونی 20 در 15 بود که متاسفانه چهارچوب قانونی رعایت نشده و این مورد تنها خاص استان کرمانشاه نبوده و این مورد تخلف در سایر استانهای کشور نیز وجود دارد که به صورت ابلاغیه به چاپخانه ها این مطلب اعلام شد که البته چاپخانه ها هیچ تعهد قانونی در این مورد ندارند و این مورد به اسم خود داوطلب است.



وی گفت: روز آخر تبلیغات فردا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه است که تمام نهادهای هیئت بازرسی، نظارت و اجرایی با تمام توان مسائل مربوط را رصد می کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف به شدت با موضوع برخورد قانونی خواهند کرد.



رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: مردم فهیم استان کرمانشاه با دیگر با حضور گسترده به مانند 20 مهرماه در استقبال از حضرت آیت الله خامنه ای به استان کرمانشاه و راهپیمایی گسترده یوم الله 22 بهمن حماسه ای دیگر رقم خواهند زد و پاسخی کوبنده به دشمنان ایران اسلامی خواهند داد.