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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

نصر در گفتگو با مهر:

نمایندگان مجلس باید تابع اصول کلی انقلاب باشند

نمایندگان مجلس باید تابع اصول کلی انقلاب باشند

اصفهان - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مجلس ما به نمایندگانی نیاز دارد که این افراد از تمامی اصول انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند.

سردار کریم نصر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تمامی نمایندگان باید با پیشه گرفتن  تقوا به مجلس وارد شوند، اظهار داشت: مردم انقلابی ایران باید در این دوره از انتخابات به افرادی رأی بدهند که ویژگیهای آنها متناسب با شأنیت نظام و انقلاب باشد.

وی با اشاره به اینکه ولایت‌مداری، دین‌داری، برخورداری از تجربه و تخصص و قانونمند بودن از ویژگی‌های مرد نیاز برای هر نماینده‌ای است، اضافه کرد: تمامی نامزد‌های انتخاباتی باید با هدف برطرف شدن مشکلات مردم به صحنه رقابتها وارد شوند و این افراد باید خود را از مردم و از جنس مردم بدانند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام ولایی است، تاکید کرد: مجلس ما به نمایندگانی نیاز دارد که این افراد از تمامی اصول انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند.

وی با اشاره به اینکه این افراد باید همواره پشت سر قانون حرکت کنند، ادامه داد: مردم ایران باید با حضور گسترده خود در انتخابات دشمنان را از رسیدن به اهدافشان ناامید کنند و تمامی اقدامات و تحریمهای دشمنان را خنثی کنند.

نصراصفهانی با اشاره به اینکه تمامی ملت ایران به دنبال حفظ نظام و انقلاب هستند، تصریح کرد: دشمنان بدانند هیچیک از اقدامات آنها در اراده این ملت تأثیری ندارد و مردم ایران بدون توجه به تهدید‌ها و تحریمهای دشمنان در انتخابات حضور می‌یابند.

کد مطلب 1546954

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