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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

ایلامی:

تغذیه بالینی در بیمارستانها مورد غفلت قرار نگیرد

تغذیه بالینی در بیمارستانها مورد غفلت قرار نگیرد

یاسوج - خبرگزاری مهر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: تغذیه بالینی از بخشهای مهم نظام سلامت است و نباید در بیمارستانها مورد غفلت قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اورنگ ایلامی عصر سه شنبه در سمینار ارتقای تغذیه بالینی اظهار داشت: مسmله تغذیه بالینی از بخش‌های چالشی نظام سلامت است که سال‌ها مورد غفلت واقع شده و این در حالی است که مراجع طب سنتی اسلامی و ایرانی همواره در طبابت خود به امر تغذیه توجه ویژه معطوف داشته‌اند.

وی افزود: بهبود وضعیت مراقبتهای تغذیه بالینی در بیمارستان‌ها، گسترش انطباق خدمات تغذیه بالینی با مقررات آئین‌نامه‌ای تٱسیس بیمارستان‌ها و ارتقاd دانش کارشناسان از اهداف برپایی این سمینار است.

ایلامی عنوان کرد: هم ‌اکنون در سطح جهان 925 میلیون نفر گرسنه‌اند و از هر هفت نفر در دنیا، یک نفر روز خود را با گرسنگی آغاز می‌کند و به پایان می‌رساند.

وی بیان داشت: بیشترین افراد این قشر را روستائیان ساکن آسیا و آفریقا تشکیل می دهند که خود تولید کنندگان اصلی مواد غذایی در سطح دنیا به شمار می ‌آیند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: استان ما در میان استانهایی که دارای شاخص BMIبالای 24 هستند، جزو آخرین استانها و مازندران در رده نخست قرار دارد.

وی وجود متخصصان تغذیه را در بیمارستانها ضروری عنوان کرد و افزود: با توجه به افزایش متخصصان رشته تغذیه در مقاطع کارشناسی و ارشد، انتظار می‌رود تا هماهنگ با شاخصهای مرتبط، حداقل یک متخصص تغذیه به ازای هر 50 تخت در بیمارستانها داشته باشیم.

ایلامی اظهار داشت: متخصصان تغذیه در بیمارستان تنها در بخش طبخ، توزیع و بهداشت غذای بیمار دخیل هستند و این جای تامل و بررسی دارد.

در 165 آیه از قرآن کریم به موضوع تغذیه انسان اشاره شده است

در این سمینار همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به اهمیت فاکتور تغذیه و مسائل بالینی، اظهار داشت: تاکنون حتی متخصصان تغذیه نیز به نحو مطلوب این مبحث را مورد پردازش قرار نداده‌اند و این در حالی است که در بیش از 165 آیه از قرآن کریم به موضوع تغذیه انسان اشاره شده است.

حسام‌الدین نبوی زاده عنوان کرد: طب قدیم ایرانی به همگامی تغذیه و طبابت دقت ویژه‌ای مبذول داشته و چنانچه مورد توجه قرار می ‌گرفت پتانسیل رقابت با طبابت غرب را دارا بود و در صورت رها نشدن هم ‌اکنون پیشرفت چشمگیری داشت.

وی در ادامه افزود: لزوم سیاست ‌گزاری در امر تغذیه بالینی و عدم استفاده از آنتی بیوتیک‌ها، لزوم حضور مشاور در امر تغذیه بیماران، لزوم حضور یک کارشناس تغذیه به ازای هر 50 تخت بیمارستانی و نیز ایجاد پوشش بیمه‌ای برای این خدمات از جمله نکاتی است که باید در دستور کار قرار بگیرد.

کد مطلب 1546956

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