انتخابات ایستگاه ادای تکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رحمانی افزود: ملت ایران از ابتدای انقلاب تاکنون حرف اصلی خود را در تمام انتخاب‎ها با رفتارانتخاباتی خود به جهانیان اثبات کرده و نشان دادند ازولایت و ارزش‎های خود ذره‎ای کوتاه نخواهند آمد.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی گرگان با بیان اینکه مردم همیشه شور و نشاط انتخابات را در همه دوره‎ها داشته‎اند ابراز داشت: عواملی می‎تواند در این راستا اثرگذار باشد که توجه به آن در انتخاب اصلح، امری مهم تلقی می‎شود اینکه خود کاندیدا در جذب و حضور بیشتر مردم نقش دارند و دیگر اینکه چون از طیف‎های مختلف در عرصه انتخابات حاضر شدند می‎تواند زمینه مشارکت را افزایش دهد.

رحمانی افزود: آنچه که از سوی هر یک از کاندیداها انتظار می‎رود رعایت اخلاق انتخاباتی است و آنها باید به اصل کاندیدا شدنشان بپردازند زیرا پرداختن به حاشیه‎ها مردم را از اصل انتخابات دور کند.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی گرگان تاکید کرد: کاندیداها باید به ارائه توانمندی‎های خود بپردازند چراکه ارائه آن کمک می‎کند مردم مشارکت سیاسی خود را بر اساس عشقی که به انقلاب دارند رقم بزنند.

رحمانی متذکر شد: تبلیغات رنگارنگ کاندیداها نباید مردم را از شناساندن و ایجاد آگاهی از اصل موضوع دور کند بلکه باید تلاش کرد مردم با آگاهی بیشتری پای صندوقهای رای بیایند و با اطلاعات کافی، فرد اصلح را انتخاب کنند.

وی به داغ کردن تنور انتخابات از سوی کاندیداها پرداخت و یادآور شد: گفتن، فکر کردن، حرف زدن، نظر دادن و نظر گرفتن پیرامون برنامه ها و توانمندیهای کاندیداها می‎تواند جو تبلیغات را گرم کند.