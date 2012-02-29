انتخابات ایستگاه ادای تکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رحمانی افزود: ملت ایران از ابتدای انقلاب تاکنون حرف اصلی خود را در تمام انتخابها با رفتارانتخاباتی خود به جهانیان اثبات کرده و نشان دادند ازولایت و ارزشهای خود ذرهای کوتاه نخواهند آمد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی گرگان با بیان اینکه مردم همیشه شور و نشاط انتخابات را در همه دورهها داشتهاند ابراز داشت: عواملی میتواند در این راستا اثرگذار باشد که توجه به آن در انتخاب اصلح، امری مهم تلقی میشود اینکه خود کاندیدا در جذب و حضور بیشتر مردم نقش دارند و دیگر اینکه چون از طیفهای مختلف در عرصه انتخابات حاضر شدند میتواند زمینه مشارکت را افزایش دهد.
رحمانی افزود: آنچه که از سوی هر یک از کاندیداها انتظار میرود رعایت اخلاق انتخاباتی است و آنها باید به اصل کاندیدا شدنشان بپردازند زیرا پرداختن به حاشیهها مردم را از اصل انتخابات دور کند.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی گرگان تاکید کرد: کاندیداها باید به ارائه توانمندیهای خود بپردازند چراکه ارائه آن کمک میکند مردم مشارکت سیاسی خود را بر اساس عشقی که به انقلاب دارند رقم بزنند.
رحمانی متذکر شد: تبلیغات رنگارنگ کاندیداها نباید مردم را از شناساندن و ایجاد آگاهی از اصل موضوع دور کند بلکه باید تلاش کرد مردم با آگاهی بیشتری پای صندوقهای رای بیایند و با اطلاعات کافی، فرد اصلح را انتخاب کنند.
وی به داغ کردن تنور انتخابات از سوی کاندیداها پرداخت و یادآور شد: گفتن، فکر کردن، حرف زدن، نظر دادن و نظر گرفتن پیرامون برنامه ها و توانمندیهای کاندیداها میتواند جو تبلیغات را گرم کند.
نظر شما