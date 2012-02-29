انتخابات یک مانور بزرگ سیاسی است

حجت الاسلام احمد سواری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه حضور در انتخابات عالی ترین و بارزترین نشانه مقبولیت مردمی هر نظام به ویژه نظام جمهوری اسلامی است، عنوان کرد: حضور حداکثری در انتخابات نشان دهنده پایبندی به اندیشه های امام راحل و مقام معظم رهبری است.

حجت الاسلام سواری تصریح کرد: انتخابات در واقع مهر تائید برای نظام جمهوری اسلامی و اندیشه های امام راحل و مقام معظم رهبری است و هر بار که مردم در صحنه حاضر می‌شوند اعتماد خود به نظام را به طور رسمی اعلام می کنند.



وی با اشاره به فتنه‌ 88 عنوان کرد: این فتنه یک جریان طراحی شده و برنامه ریزی شده بود و فرصت کم ‌نظیر به دست آمده از مشارکت 85 درصدی مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری را به تهدید تبدیل کرد و هزینه های زیادی را بر دوش نظام قرار داد.



امام جمعه شادگان تصریح کرد: فتنه‌ 88 فرصت کم نظیری را که برای ائتلاف و ارتقای جایگاه و موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه و نظام بین الملل به دست آمده بود تحت الشعاع قرار داد اما به یاری خداوند این فتنه با حضور مردم غیور ایران در انتخابات روز 12 اسفند ماه سال جاری به کلی نابود شده و اثری از آثار آن باقی نخواهد ماند.