وفاداری مردم به رهبری دستاورد حضور گسترده در انتخابات 12 اسفند است

به گزارش خبرنگار مهر دراراک ، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در نشست درس اخلاق مدیران استان مرکزی با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات 12 اسفند بیانگر ایمان و اعتقاد آنان به دستاوردهای انقلاب اسلامی است، افزود: مردم ایران اسلامی با حضور گسترده در نهمین دوره انتخابات مجلس، حماسه ای پرشورتر از راهپیمایی 22 بهمن خلق خواهند کرد.

وی هم چنین تصریح کرد: دشمنان انقلای اسلامی در 12 اسفند ماه جاری حضور گسترده مردم در پای صندوق های اخذ رای را به نظاره خواهند نشست و حضور بیش ار پیش ملت بار دیگر طعم شکست را به کام دشمنان باقی خواهد گذاشت.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: حضور پرشور و انقلابی مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس، سربلندی و سرافرازی ایران اسلامی را در دنیا به نمایش خواهد گذاشت وهمه معادلات دشمن را بر هم خواهد زد.

آیت الله دری نجف آبادی اضافه کرد: دشمنان ایران اسلامی برای براندازی نظام و تغییر افکار اسلامی و الهی ملت با همه توان خود به میدان آمده اند بنابراین باید برای ناامید کردن دشمنان و نقش بر آب کردن همه نقشه های شوم آنها هر چه گسترده تر حضور یافت.

امام جمعه اراک با بیان جایگاه والا و ارزشمند مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی افزود: موضع خانه ملت در مسائل بین المللی و جهانی، نظر و دیدگاه ملت است .

وی تصریح کرد: نمایندگان مردم با حضور در کمیسیون های تخصصی نقش اثرگذاری در حل مشکلات مردم و کشور دارند و همچنین در نظارت براجرای قوانین و رای به وزاری پیشنهادی دولت نیز محور هستند.

آیت الله دری نجف آبادی درادامه گفت: مردم فهیم ما علاوه بر حضور گسترده در انتخابات باید تمامی سعی و تلاش خود را برای گزینش نامزد اصلح و کارآمد بر اساس شاخص های تعیین شده از سوی امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی به کار ببندند تا مجلسی والایی و کارآمد تشکیل شود.

وی اضافه کرد: همه نامزدهای تائید صلاحیت شده از سوی شورای شورای نگهبان مورد احترام هستند اما مردم برای انتخاب نامزد اصلح و بهترین ها باید نهایت دقت خود را به عمل آورند.