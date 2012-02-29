مجلس چراغ هدایت دولت و ملت است

حجت الاسلام مصطفی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان ضمن اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی تعیین کننده سرنوشت نظام است افزود: مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مظهر اراده ملی است.

وی اضافه کرد: مجلس به عنوان عصاره ملت و جزء لاینفک نظام است و سلامت نظام در شرایط کنونی به سلامت این نهاد وابسته است.

تقوی تصریح کرد: در شرایط کنونی که دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی تمام تلاش خود را برای ضربه به نظام به کار گرفته اند ، یک مجلس سالم، قوی، کارآمد و دارای اعضای مومن و منطبق با ضوابط خواهد توانست پشتیبانی قانونی نظام را به شکل صحیحی به انجام برساند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان گفت: مجلس دارای جایگاه بالا و انعکاس گر نظرات و اراده ملت در قوانین و مقررات کشور است.

وی اظهار داشت: همین جایگاه ویژه مجلس توجه به مقوله انتخابات پیش رو را صد چندان می کند.

تقوی گفت: انتخابات آزمون مهی برای نظام اسلامی محسوب می شود چرا که اولین انتخابات بعد از فتنه سال 88 است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان افزود: در شرایط کنونی علاوه بر بدخواهان نظام، دشمنان انقلاب نیز فکر می کنند با افزایش فشار اقتصادی بر مردم می توانند مانع حضور آنها در انتخابات شوند.

وی در پایان اظهار داشت: انتخابات پیش روز به عنوان شاخص مردمی بودن نظام می تواند ملت های منطقه را در حرکت به سوی اسلام اصول گرای معتدل و عقلانی ترغیب کند تا از این طریق زمینه های وحدت کلمه کشورهای مسلمان منطقه در آینده نه چندان دور فراهم شود.

