به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان ایران در دیداری تدارکاتی که در سرمای شدید شهر شاغان در 40 کیلومتری باکو برگزار شد، برابر تیم فوتبال نوجوانان جمهوری آذربایجان به پیروزی 6 بر 2 دست یافت. ساسان جعفری(10)، رضا کرملا چعب(37 و 70)، امید نورافکن(65)، امیر محمد مظلوم(78) و محمد مظلوم(88) گل‌های تیم ایران را در این دیدار که عصر دوشنبه برگزار شد، به ثمر رساندند. ضمن اینکه 2 گل از 3 گل تیم آذربایجان از روی نقطه پنالتی وارد دروازه ایران شد.

سید سجاد سید دروازه‌بان ایران در دقیقه 15 نیمه نخست از زمین اخراج شد، ضمن اینکه داور این بازی در 9 دقیقه پایانی بازی، به 2 بازیکن تیم میزبان به خاطر انجام خطای شدید کارت قرمز نشان داد. پس از پایان بازی "نیکلای آدام" سرمربی آلمانی تیم فوتبال نوجوانان جمهوری آذربایجان در دیدار با سرمربی تیم ملی ایران، گفت: بازیکنان ایرانی در این مسابقه بازی قابل قبولی را از خود نشان دادند.

علی دوستی‌مهر درباره این مسابقه به رسانه‌های آذربایجانی گفت: تیم فوتبال نوجوانان آذربایجان از نظر فنی خوب ظاهر شد و تاکتیک‌های این تیم نشان داد سرمربی این تیم با بازیکنان نوجوان آذری خوب کار کرده است اما ما پیروزی می‌خواستیم.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان امروز در دومین بازی‌اش تدارکاتی‌اش در این اردوی آماده‌سازی ساعت 15 به وقت تهران به مصاف تیم ملی نوجوانان آذربایجان می‌رود. البته پیش از این سایت فدراسیون فوتبال نتیجه این بازی را 2 بر 2 اعلام کرده بود که امروز این خبر را تصحیح کرد.