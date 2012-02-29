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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

قندی در گفتگو با مهر:

سلاح ما در برابر دشمنان حضور باشکوه در انتخابات است

سلاح ما در برابر دشمنان حضور باشکوه در انتخابات است

قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، سلاح اصلی در برابر دشمنان را حضور باشکوه در انتخابات عنوان کرد.

حجت الاسلام محمد تقی قندی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: اخلاق انتخاباتی در زمان انتخابات در حقیقت‌‌ همان اخلاق عمومی است که لازم است هر فرد مسلمان در هر زمان آن را رعایت کند.

وی ادامه داد: علاوه بر این کاندیدا باید توجه داشته باشد که دچار خود بزرگ بینی نشوند.

معاون فرهنگی و تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران گفت: همچنین فردی که کاندید انتخابات است باید در رفتار خود دقت کند تا مانع از رسیدن دشمن به اهدافش شود.

وی بیان کرد: کاندیدای انتخابات نباید نسبت به دیگر کاندیدا رفتاری انجام دهد که موجبات نا‌امیدی مردم را فراهم آورد.

پرهیز از تحلیل‌های منفی بر پایهٔ حدس و گمان نسبت به سایر کاندیدا

قندی گفت: همچنین کاندیدای انتخاباتی لازم است از تحلیل‌های منفی بر پایه‌های حدس و احتمالات نسبت به سایر کاندیدا بپرهیزند.

وی بیان کرد: کاندیدا همواره باید توجه کنند که خداوند در همه حال ناظر بر اعمال آن هاست.

معاون فرهنگی و تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران گفت: چنانچه کاندیدا با رعایت اخلاق انتخاباتی به تبلیغات خود اقدام کنند فعالیت خود را بر مبنای اخلاق صحیح اسلامی انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: حتی اگر کاندیدا بخواهد از خودش هم تعریف کند باید اطلاعات او بر مبنای صحت و سلامت باشد نه اینکه اطلاعاتش خلاف واقع باشد.

نمایندهٔ منتخب مردم باید قانون‌شناس باشد

قندی گفت: نماینده‌ای که از سوی مردم انتخاب می‌شود باید قانون‌شناس باشد و قبل از ورود به مجلس قوانین را بشناسد.
 
وی بیان کرد: نماینده منتخب باید تجربهٔ قانون گذاری و همچنین فعالیت کشوری را داشته باشد.

معاون فرهنگی و تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: همچنین نماینده باید به قانون احترام بگذارد و با افراد حق گرا همراه شود.

نمایندهٔ منتخب مردم باید توان استقامت در برابر دشمن را داشته باشد

وی با اشاره به اینکه به نمایندهٔ منتخب مردم باید به جایگاه مجلس و نماینده توجه داشته باشد افزود: نماینده باید توان استقامت در برابر دشمنان را داشته باشد و نسبت به دوستان داخلی نظام نیز بردبار باشد.

قندی گفت: سلاح ما در برابر دشمنان عبارت از حضور و وحدت مردم در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی است و به خصوص حضور باشکوه در انتخابات است.

دشمنان با حضور باشکوه مردم در انتخابات احساس ضعف می‌کنند

وی با اشاره به اینکه دشمنان می‌دانند که با سلاح‌های جنگی و تحریم‌ها نمی‌توانند ملت ایران را از پا در آورند افزود: زمانی که دشمنان ببینند مردم به صورت باشکوه در پای صندوق‌های رای حاضر شده‌اند احساس ضعف می‌کنند.

کد مطلب 1546968

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