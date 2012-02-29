سلاح ما در برابر دشمنان حضور باشکوه در انتخابات است

حجت الاسلام محمد تقی قندی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: اخلاق انتخاباتی در زمان انتخابات در حقیقت‌‌ همان اخلاق عمومی است که لازم است هر فرد مسلمان در هر زمان آن را رعایت کند.



وی ادامه داد: علاوه بر این کاندیدا باید توجه داشته باشد که دچار خود بزرگ بینی نشوند.



معاون فرهنگی و تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران گفت: همچنین فردی که کاندید انتخابات است باید در رفتار خود دقت کند تا مانع از رسیدن دشمن به اهدافش شود.



وی بیان کرد: کاندیدای انتخابات نباید نسبت به دیگر کاندیدا رفتاری انجام دهد که موجبات نا‌امیدی مردم را فراهم آورد.



پرهیز از تحلیل‌های منفی بر پایهٔ حدس و گمان نسبت به سایر کاندیدا



قندی گفت: همچنین کاندیدای انتخاباتی لازم است از تحلیل‌های منفی بر پایه‌های حدس و احتمالات نسبت به سایر کاندیدا بپرهیزند.



وی بیان کرد: کاندیدا همواره باید توجه کنند که خداوند در همه حال ناظر بر اعمال آن هاست.



معاون فرهنگی و تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران گفت: چنانچه کاندیدا با رعایت اخلاق انتخاباتی به تبلیغات خود اقدام کنند فعالیت خود را بر مبنای اخلاق صحیح اسلامی انجام داده‌اند.



وی ادامه داد: حتی اگر کاندیدا بخواهد از خودش هم تعریف کند باید اطلاعات او بر مبنای صحت و سلامت باشد نه اینکه اطلاعاتش خلاف واقع باشد.



نمایندهٔ منتخب مردم باید قانون‌شناس باشد



قندی گفت: نماینده‌ای که از سوی مردم انتخاب می‌شود باید قانون‌شناس باشد و قبل از ورود به مجلس قوانین را بشناسد.



وی بیان کرد: نماینده منتخب باید تجربهٔ قانون گذاری و همچنین فعالیت کشوری را داشته باشد.



معاون فرهنگی و تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: همچنین نماینده باید به قانون احترام بگذارد و با افراد حق گرا همراه شود.



نمایندهٔ منتخب مردم باید توان استقامت در برابر دشمن را داشته باشد



وی با اشاره به اینکه به نمایندهٔ منتخب مردم باید به جایگاه مجلس و نماینده توجه داشته باشد افزود: نماینده باید توان استقامت در برابر دشمنان را داشته باشد و نسبت به دوستان داخلی نظام نیز بردبار باشد.



قندی گفت: سلاح ما در برابر دشمنان عبارت از حضور و وحدت مردم در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی است و به خصوص حضور باشکوه در انتخابات است.



دشمنان با حضور باشکوه مردم در انتخابات احساس ضعف می‌کنند



وی با اشاره به اینکه دشمنان می‌دانند که با سلاح‌های جنگی و تحریم‌ها نمی‌توانند ملت ایران را از پا در آورند افزود: زمانی که دشمنان ببینند مردم به صورت باشکوه در پای صندوق‌های رای حاضر شده‌اند احساس ضعف می‌کنند.