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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

به بانکها ابلاغ شد؛

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تأمین ارز واردکنندگان

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تأمین ارز واردکنندگان

بانک مرکزی بخشنامه جدیدی به بانکها برای تأمین ارز واردکنندگان کالا و خدمات صادر کرد که براساس آن، صادرکنندگان می‌توانند از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به واردات کالا و خدمات اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای انجام به موقع‌درخواست متقاضیان واردات کالا و خدمت ، در بخشنامه‌ای به کلیه شعب ارزی، موارد زیر را ابلاغ کرد: 

1- شعب ارزی بانکها موظف هستند کلیه ثبت سفارشات ارایه شده از سوی واردکنندگان را دریافت و پس از احراز شرایط آنها در اسرع وقت نسبت به گشایش اعتبار اسنادی ، ثبت سفارش برات اسنادی و یا حواله اقدام کنند.

بدیهی است به محض اعلام  بانک عامل ، ارز مربوطه توسط اداره بین الملل بانک مرکزی تامین خواهد شد. ضمناً مقرر شد در خصوص کالاهای اساسی ، اولویت خاص مدنظر قرارگیرد.

2- صادرکنندگان می‌توانند از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به واردات کالا و خدمت اقدام کنند. در این راستا ، شعب ارزی بانکها موظف هستند در چارچوب مقررات مربوطه نسبت به گشایش اعتبار اسنادی ، ثبت سفارش برات اسنادی و یا حواله اقدام کنند.

کد مطلب 1546969

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