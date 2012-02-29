بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تأمین ارز واردکنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای انجام به موقع‌درخواست متقاضیان واردات کالا و خدمت ، در بخشنامه‌ای به کلیه شعب ارزی، موارد زیر را ابلاغ کرد:



1- شعب ارزی بانکها موظف هستند کلیه ثبت سفارشات ارایه شده از سوی واردکنندگان را دریافت و پس از احراز شرایط آنها در اسرع وقت نسبت به گشایش اعتبار اسنادی ، ثبت سفارش برات اسنادی و یا حواله اقدام کنند.

بدیهی است به محض اعلام بانک عامل ، ارز مربوطه توسط اداره بین الملل بانک مرکزی تامین خواهد شد. ضمناً مقرر شد در خصوص کالاهای اساسی ، اولویت خاص مدنظر قرارگیرد.



2- صادرکنندگان می‌توانند از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به واردات کالا و خدمت اقدام کنند. در این راستا ، شعب ارزی بانکها موظف هستند در چارچوب مقررات مربوطه نسبت به گشایش اعتبار اسنادی ، ثبت سفارش برات اسنادی و یا حواله اقدام کنند.