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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

دانایی در گفتگو با مهر:

دقت و ظرافت لازمه هنر است/ هنرمندان متعهد، گنجینه‌ ارزشی ایران هستند

دقت و ظرافت لازمه هنر است/ هنرمندان متعهد، گنجینه‌ ارزشی ایران هستند

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان سمنان با تاکید بر اینکه، دقت و ظرافت لازمه هنر است، گفت: خوب نگریستن و خوب فکر کردن هنرمند باعث تحت تأثیر قرار گرفتن مخاطب می شود.

سیدعباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر در آئین افتتاح نمایشگاه نگارگری "گلستان خیال" در محل گالری خورشید حوزه هنری سمنان گفت: هنرمندان متعهد، مفاخر و جزو گنجینه‌های ارزشی ایران هستند و از این ظرفیت‌ها باید به‌نحو مطلوب بهره‌برداری فرهنگی کرد.

وی اظهار داشت: در سالجاری تولیدات ارزشمندی در بخش های مختلف فرهنگی، ادبی و هنری ارائه کرده ایم.

رئیس حوزه هنری استان سمنان ضمن تجلیل از هنرمندان فعال در دفتر هنرهای تجسمی حوزه هنری استان سمنان افزود: هنرمند با زبان و نمادهای هنر، اندیشه و مفهوم را به مخاطبان خود منقل می کند.

دانایی همچنین آثار ارائه شده در این نمایشگاه را نشان دهنده پویایی و تحرک هنرمندان استان سمنان ذکر کرد و اظهار داشت: در این استان زمینه های قابل توجهی در حوزه های فرهنگی و هنری وجود دارد و امیدواریم در آینده شاهد خلق و تولید آثار فاخر هنری بیشتری باشیم.

نمایشگاه نگارگری "گلستان خیال" که به همت دفتر هنرهای تجسمی حوزه هنری استان سمنان برگزار شده است صبح ها از ساعت 10 تا 13 و عصرها از ساعت 17 تا 20  آماده پذیرایی از هنردوستان است.

همزمان با افتتاح این نمایشگاه از هنرمندانی که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش درآمده است نیز توسط حوزه هنری استان سمنان تجلیل شد.

نمایشگاه نگارگری "گلستان خیال" با عرضه 30 اثر از جمله تابلوهای نگارگری، تذهیب و گل و مرغ از هنرمندان تا 13 اسفند ماه در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد داشت.

کد مطلب 1546972

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